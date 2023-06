North Alone – Doppel-Feature

Artist: North Alone

Herkunft: Osnabrück, Deutschland

Album: Doppel-Feature

Spiellänge: 35:02 Minuten

Genre: Punkrock, Folk-Punk

Release: 09.06.2023

Label: Mad Drunken Monkey

Link: www.northalone.com

Bandmitglieder:

Gesang, Akkustikgitarre – Manuel

Geige – So-Kumneth

Gitarre – Chris

Bass – Michael

Schlagzeug – Matze

Tracklist:

Mehr Als Genug Ohne Jacke Raus Dinosaurier & Monstertrucks Kumpel In Meiner Brust XL-Punks Das Underground San Fran-Tschüss-Co More Than A Lot Who Desinfect The Desinfectant Bottle Monstertrucks & Dinosaurs Buddy In My Breast Quarantine XL KATWM

Ich hatte bereits zweimal das Vergnügen North Alone live im Bastard Club in Osnabrück zu sehen und was dort abgeliefert wurde, hat mich so überzeugt, dass das Schreiben des heutigen Reviews quasi eine Herzensangelegenheit ist. Mit der Veröffentlichung am 09.06.2023 ist das fünfte Album ganz frisch auf dem Markt und es heißt nicht umsonst Doppel-Feature. Beginnend mit sieben deutschsprachigen Stücken folgen sechs englische Songs, die sich zum Teil doppeln. So hat der Hörer die Möglichkeit, für sich zu entscheiden, ob er North Alone lieber auf Englisch oder auf Deutsch lauschen möchte.

Mehr Als Genug beginnt sehr reduziert auf Gesang und Akustikgitarre, nimmt dann an Fahrt auf, wird lauter und endet punkig knackig nach knapp zwei Minuten. More Than A Lot ist das englische Gegenstück und wirkt etwas runder und ausgefeilter, dafür ist die deutsche Version irgendwie eindringlicher, weil man doch ein Stück weit mehr auf den Text achtet.

Ohne Jacke Raus ist schon vor zwei Monaten mit einem spaßigen Video erschienen, bei dem man jedes Mal Lust bekommt, wie ein Kind durch den Regen zu toben. Mir gefällt, wie sehr die Spielfreude einem hier entgegenströmt. Die Songs wirken so echt und hausgemacht und beim Anschauen auf YouTube hat man das Gefühl, man sieht einem alten Kumpel zu. Und das ist es auch, was mich bei den Konzerten so fasziniert hat. Da hat jemand noch echt Spaß an dem, was er tut und zieht einen in die Begeisterung hinein. Who Desinfected The Desinfectant Bottle als englische Version ist ebenso partytauglich, dieser Song holt mich im Deutschen aber tatsächlich noch mehr ab, vielleicht auch einfach im Zusammenhang mit dem Video.

Dinosaurier & Monstertrucks ist der nächste Song, den wir ebenso als Monstertrucks & Dinosaurs in englischer Version auf dem Album finden. Es ist ein Stück von einem Vater für seinen Sohn und das strömt einem auch aus jeder Textzeile entgegen. Ich glaube, jeder, der einen Jungen so um die sechs Jahre hat, kann dieses Lied so krass fühlen wie ich. Ob auf Deutsch oder Englisch, es ist ein absoluter Gänsehautfaktor und treibt mir jedes Mal ein Tränchen in den Augenwinkel, weil es einfach bewusst macht, wie verdammt schnell die Kinderzeit vorbei ist. Im Englischen ist auch hier wieder die Reimung etwas stimmiger, die Übersetzung ist aber definitiv gelungen. Trotzdem der Song sehr auf dem Gesang aufgebaut ist, ist der Sound im Hintergrund rockig und macht Lust zu tanzen.

Kumpel In Meiner Brust / Buddy In My Breast ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen ein guter, rockiger Song, bei dem ich keine Version besser als die andere finde. Beide kann man hervorragend durchhören und sie machen Lust auf mehr.

XL-Punks / Quarantine XL ist deutlich punkiger, geht auf eine gute Geschwindigkeit und macht Laune. Im Englischen finde ich ihn noch rotziger und er wirkt noch schneller und lauter.

Mit Das Underground wird einem ehemaligen Club gehuldigt, von denen leider immer mehr von der Bildfläche verschwinden. Daher an dieser Stelle mal wieder mein Aufruf: Geht los, guckt euch auch kleine unbekanntere Bands an, unterstützt die lokalen Clubs, damit sie uns erhalten bleiben!

San Fran-Tschüss-Co beendet den deutschsprachigen Teil der Songs mit einem schnellen Gute-Laune-Stück, das erneut die Füße wippen lässt und einfach Lust macht, sich zu bewegen.

Tja, und von den englischen Songs bleibt uns noch KATWM. Was soll ich sagen? Plötzlich richtig geiler Reggae, gepaart mit gutem Punkrock, das muss laut und macht Spaß. Eine wirklich nette Überraschung am Ende!