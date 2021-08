Soulline: veröffentlichen frühere Alben als Re-Release in digitalisierter Version

Das Melodic Death Metal-Quintett Soulline hat alle seine bisherigen Studioalben digital wiederveröffentlicht:

• Oblivium (2007)

• The Struggle, The Self And Inanity (2010)

• We Curse, You Trust (2012)

• Welcome My Sun (2015)

• The Deep (2018)

Ferner wird die Band am 18.09.2021 live ihren 20. Geburtstag im Luzerner Musikzentrum Sedel zusammen mit Ophelia’s Eye und Mabon feiern.

Konzerttermine:

18.09.2021 CH Luzern – Musikzentrum Sedel

11.12.2021 CH Pratteln – z7 Konzertfabrik

Links:

https://www.soulline.ch

https://www.facebook.com/soulline

https://twitter.com/Soulline_metal

https://www.instagram.com/soulline_metal

https://www.youtube.com/user/soullineofficial

https://spoti.fi/3g5v2p5