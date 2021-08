Pathology: kündigen neues Album „The Everlasting Plague“ an

Die Death Metaller Pathology kehren mit ihrem elften Studioalbum The Everlasting Plague zurück, das am 19. November über Nuclear Blast erscheinen wird. Die Band, die kürzlich bei Nuclear Blast Records unter Vertrag genommen wurde, hat einen gewaltigen Hunger auf die Straße zurückzukehren und ihre neueste monströse Musik auf die Massen loszulassen. Am 27. August veröffentlichten sie ein Musikvideo für die erste Single Engaging In Homicide, das von Jeff Forrest gedreht wurde.

Dave Astor von Pathology kommentiert:

„Die Band ist sehr aufgeregt und fühlt sich geehrt, bei einem der größten Metal-Labels der Welt zu unterschreiben. Wir sind glücklich, Nuclear Blast unser neues Zuhause zu nennen! Vielen Dank an Gerardo, Oscar und das gesamte Team von Nuclear Blast, dass sie dies Wirklichkeit werden ließen. Mit dem neuen Pathology-Album werden wir die Dinge auf die nächste Stufe heben … Macht euch bereit!“

The Everlasting Plague wurde Anfang des Jahres in den Sharkbite Studios aufgenommen. Produziert wurde das Album von Zack Ohren, der auch das Engineering und den Mix übernahm. Der verrückte Priester, der manchmal das Cover anderer Pathology-Alben ziert, taucht hier als Apex-Zombie wieder auf, der seinen toten Mitmenschen das Fleisch aus dem Leib reißt, während er auf den Gipfel einer zerstörten Stadt steigt. Der langjährige künstlerische Weggefährte Par Olofsson kehrte zu Pathology zurück, um das Werk zu gestalten.

The Everlasting Plague – Tracklist:

1. A Pound Of Flesh

2. Perpetual Torment

3. Engaging In Homicide

4. Procession Of Mangled Humans

5. Viciously Defiled

6. Diseased Morality

7. Submerged In Eviscerated Carnage

8. Corrosive Cranial Affliction

9. As The Entrails Wither

10. Dirge For The Infected

11. Death Ritual Deciphered

12. Decomposition Of Millions

Formate:

– CD Jewel Case

– Re-Agent Green Vinyl

– CD + T-Shirt Bundle

Links:

www.pathologyband.com

www.instagram.com/pathologyband

www.twitter.com/pathologymetal