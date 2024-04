M.A.D. Tourbooking: Carcass ziehen für sechs Festivals durch Europa

Ohne Zweifel haben die britischen Legenden Carcass im Laufe der Jahre mehrere klassische Alben veröffentlicht und mit jeder Veröffentlichung die Richtung des Extreme Metal verändert. Ob es darum ging, Gore-Grind zu erfinden (z. B. Reek Of Putrefaction, Symphonies Of Sickness) oder die Vorlage für Melodic Death Metal zu schaffen (z. B. Heartwork), Carcass hat immer Platten gemacht, bei denen Maßstäbe gesetzt und Regeln gebrochen wurden. Nach ihrem frühen Tod im Jahr 1996 trauerten die Fans um den Verlust der bahnbrechenden Band und wünschten sich, dass die Gruppe eines Tages aus ihrem vorzeitigen Grab exhumiert werden würde. Nach einer 18-jährigen Pause wurden Carcass vollständig wiederbelebt und man kann mit Sicherheit sagen, dass sie keinen pathologischen Schritt verpasst haben. Mit Surgical Steel ist Carcass der Herausforderung gewachsen und hat den Fans ein Album beschert, das ihrem klassischen Repertoire gerecht wird und einen weiteren Meilenstein in ihrer äußerst einflussreichen Karriere darstellt. Auf dieser Platte ist alles enthalten, was sich ein Carcass-Fan nur wünschen kann, wobei jede Ära der Band vertreten ist. Seine Entstehung verlief jedoch natürlich nicht ohne Blut, Schweiß und Tränen. Der langjährige Produzent Colin Richardson verließ die Mixing-Sessions nach den Aufnahmen tatsächlich, möglicherweise ausgebrannt von dem Stress, so bahnbrechende Produktionen wie Heartwork toppen zu müssen. Der ebenso renommierte Andy Sneap sprang zu dieser Zeit ein, um die Platte zu mischen und ihrem lang erwarteten Meisterwerk den letzten Schliff zu geben. Das Ergebnis ist eine Kombination von Talenten, die zweifellos auf unbestimmte Zeit unübertroffen sein dürfte. In einer Ära, die scheinbar damit zufrieden ist, endlos in verschiedenen rhythmischen Konfessionen auf ihren E-Saiten zu tuckern, hat Carcass einer Generation die Kraft des Riffs zurückgegeben. Songs wie The Master Butcher’s Apron, Unfit For Human Consumption, The Granulated Dark Satanic Mills und Noncompliance To ASTM F899-12 Standard werden mit Sicherheit zu Klassikern und geben jedem eine Luftgitarre in die Hände Mann, Frau und Kind in Hörweite. Es wurden nur die erlesensten Schnitte vorgenommen, um uns ein Album zu liefern, das dem Carcass-Erbe würdig ist. Kurzum: „Chirurgenstahl“ ist genau das, was der Arzt verordnet hat.

Carcass:

25.05. Hogeveen (NED) – Graveland Festival

13.06. Gardelegen (GER) – Metal Frenzy

22.06. Cartagena (ESP) – Rock Imperium Festival

06.07. Genova (ITA) – Porto Antico

08.08. Jaromer (CZE) – Brutal Assault

11.08. Walton On Trent (UK) – Bloodstock Open Air