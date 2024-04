Crimson Veil: setzen Europatour mit Lordi nach begeisternden Auftritten fort und kündigen erste Musik an

Als Teil des gewaltigen Line-Ups der Unliving Pictour Show Lordis haben Crimson Veil, die der umtriebigen britischen Metal-Szene entstiegen sind, sichtlich Eindruck hinterlassen: So wusste die Band um Mishkin Fitzgerald (Gesang), Garry Mitchell (Gitarre), Hana Piranha (E-Cello) und Anna Mylee (Schlagzeug) Abend um Abend mit ihrem berauschenden Mix aus Death-Metal-Growls, himmlisch-schönen Klangteppichen und Progressive-Rock-Elementen zu überzeugen. Als Gottheiten des Lichts und der Dunkelheit gekleidet, konnten Crimson Veil auch schon zu früher Stunde zahlreiche Fans vor die Bühne zu ziehen. Diese lassen sie mit ihrer Kunst voller ritueller, schamanischer Atmosphäre zum Schauplatz fesselnder Darbietungen werden – und treffen damit den Nerv der Zeit bzw. der Presse und Fans, die dem Quartett attestieren, ein „mystisches Ritual aus zerbrechlicher Schönheit und leidenschaftlicher Energie“ zu bieten.

Nach umjubelten Shows in Frankreich und Großbritannien schließen Crimson Veil sich diese Woche ein zweites Mal dem Tross um Lordi und All For Metal an, um ihre ureigene Alternative-Metal-Variante auch deutschen, tschechischen und schweizer Metal-Fans zu präsentieren!

Die Bandmitglieder freuen sich auf ihre Rückkehr: „Dass wir Teil des französisch-britischen Abschnitts der Lordi’schen Unliving Pictour Show sein durften, ist ein wahrgewordener Traum. Wir fühlten uns, als würden wir einen fantastisch-epischen Alptraum durchleben. Es ist uns eine Ehre, nun erneut mit ihnen und All For Metal durch die Lande zu ziehen, aber zuerst möchten wir uns noch bei allen Leuten bedanken, die uns überall so herzlich empfangen. Der Crimson-Veil-Kreis nimmt immer größere Ausmaße an, weshalb wir es nicht erwarten können, in Stuttgart unseren persönlichen zweiten Tourabschnitt zu beginnen und unsere Anhängerschaft einmal mehr zu erweitern!“

In Crimson Veils Musik verschmelzen Elemente aus Rock, Metal und Film, die eine einzigartige, finstere Klanglandschaft heraufbeschwören. Insbesondere Fans von außergewöhnlicher Musik und Kunst sowie dunkler Ästhetik dürften an den Auftritten der Band ihre wahre Freude haben. Eine erste digitale Single, deren Erscheinungsdatum noch geheim ist, kann hier bereits vorgemerkt werden: https://crimsonveil.rpm.link/flinchPR

Crimson Veil live:

Unliving Pictour Show 2024

w/ Lordi, All For Metal

Präsentiert von DMAX, musix, Metal Hammer, Rock It!, Radio Bob!, Break Out & ITM

19.04.2024 DE Stuttgart – Im Wizemann [Tickets]

20.04.2024 DE Markneukirchen – Musikhalle [Tickets]

22.04.2024 CZ Prag – Roxy [Tickets]

23.04.2024 CZ Ostrau – Garage Club [Tickets]

25.04.2024 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7 [Tickets]

26.04.2024 DE Memmingen – Kaminwerk [Tickets]

27.04.2024 DE München – Backstage [Tickets]

30.04.2024 DE Mannheim – Capitol [Tickets]

02.05.2024 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport [Tickets]

03.05.2024 DE Leipzig – Hellraiser [Tickets]

31.05. – 02.06.2024 CZ Pilsen – Metalfest [Tickets]

Über Crimson Veil

Mit einem Faible für einzigartige, düstere Sounds vereint die britische Truppe geschickt Elemente aus Rock, Metal und Filmmusik. Das Quartett besteht aus talentierten Multi-Instrumentalistinnen und -Instrumentalisten, die einen fesselnden und unverwechselbaren Klang kreieren. Seine Musik wird oft als esoterisch, jedoch schwer und progressiv beschrieben, während die Texte von einer dunklen visuellen Ästhetik durchtränkt sind. Ursprünglich aus verschiedenen Bandprojekten stammend, verfügen die Crimson-Veil-Mitglieder über eine beeindruckende Live-Historie durch das Vereinigte Königreich, die USA und Mexiko. Zudem haben sie mit renommierten Größen der Musikindustrie, darunter Persönlichkeiten wie Paul Reeve (u.a. Muse) und John Fryer (Depeche Mode, Nine Inch Nails), zusammengearbeitet.

Crimson Veil sind:

Mishkin Fitzgerald – Gesang

Garry Mitchell – Gitarre (Strandberg)

Hana Piranha – E-Cello

Anna Mylee – Schlagzeug

Mehr zu Crimson Veil:

Facebook

Instagram