Landgasthof Wacken: FrühlingserWACKEN im legendären Landgasthof

Wacken – Das lauteste Dorf erwacht aus dem Winterschlaf! Mit den besten Songs der Metal-Geschichte werden im Mai die Pommesgabeln in die Luft gereckt und die Haare geschwungen. Denn die Fans feiern FrühlingserWACKEN!

Wo? Im legendären Landgasthof, der Gründungs(gast)stätte des Wacken Open Air

Wann? Am 4. Mai, Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Wer? Die Bands Ozzyfied und Iron Priest

Nach ihrer Megashow im vergangenen Jahr treten Ozzyfied an, um eine mindestens genau so mitreißende Zugabe auf die Bühne des Landgasthofs zu bringen. Dabei präsentieren sie ein Best-of des Madmans Ozzy Osbourne – von frühen Black-Sabbath-Klassikern über die Platinerfolge der Achtziger bis hin zur Neuzeit! Am Mikrofon: Vollblutmusiker Henning Wanner, der eigentlich als Keyboarder von den US-Bands White Lion und Circle II Circle bekannt wurde. Während einer All-Star-Tribute-Show auf der Full Metal Cruise, bei der Wanner Ozzy Osbourne verkörperte, sprach ihn kein anderer als Wacken-Mitgründer Holger Hübner an und legte ihm nahe: „Das solltest du professionell machen.“ Recht hatte er! Ozzy-Fans werden ihre wahre Freude an diesem Konzert haben.

Iron Priest vervollständigen das Live-Erlebnis mit den grundlegendsten Klassikern der Heavy-Metal-Geschichte. Musikfans können sich freuen auf zweistimmige Gitarrenduelle, bollernde Basswände, donnernde Drums, wie sie nur von den Originalen selbst übertroffen werden könnten. Iron Priest versprechen Vollgas und Kompromisslosigkeit, direkt auf die Zwölf!

Wo könnte dieser Tribute-Tag besser stattfinden, als an einem der geschichtsträchtigsten Orte der Heavy-Metal-Welt? Richtig! Im Landgasthof Wacken, an dessen Theke das weltbekannte W:O:A gegründet wurde. Hier, wo sich nicht nur die Dorfgemeinschaft und die Region trifft, sondern auch die internationale Musikszene. Hier, wo die Gäste mit etwas Glück das Bier vom Wacken-Open-Air-Mitgründer Thomas Jensen persönlich gezapft bekommen.

Das Beste am Tribute-Tag: Echte Fans können aus dem einen Tag ein ganzes Wochenende machen! Denn schon am Freitagabend lädt der Landgasthof zum Food-Special mit Fish & Chips ein. Und am Sonntagmorgen kann das Partyvolk des Vorabends sich im LGH bei leckerstem Frühstück verwöhnen lassen.

Auch am Samstag selbst ist natürlich für beste Verpflegung gesorgt: Die Gäste dürfen sich auf die großartigen Burger von John’s Burger aus Kiel freuen!

Für alle, die zum Event anreisen, bietet das Team vom Landgasthof Wacken Unterstützung an, sei es bei Stellplätzen für Camper und Zelte oder Empfehlungen für Hotels.

