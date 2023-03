Burning Q Festival 2023: feiern ihren elften Geburtstag an zwei Tagen mit lautem Metal und Camping in Freißenbüttel

Freißenbüttel lädt vom 28.-29. Juli 2023 erneut zum Headbangen auf dem Acker ein und hält einiges in der Kutte parat.

Nach dem fulminanten Comeback im letzten Jahr gibt die Produktion wieder Vollgas und präsentiert zum elften Mal Newcomer, Geheimtipps und wohlbekannte Bands der Metalszene. Für zwei Tage und Nächte wird der Boden gepflügt und für die Gäste des Burning Q Festivals geebnet. Fans der harten Töne werden aufs Neue von internationalen Bands mit Kopfnickermucke aus dem großen Spektrum der metallischen Musik beglückt.

In familiärer Atmosphäre haben wir genügend Getränke, verschiedene kulinarische Köstlichkeiten, vegane und vegetarische Kost und einen Metstand im Angebot. Camping ist mit einem gültigen Ticket inklusive. Der Stellplatz befindet sich in direkter Nähe zum Festivalgelände, wo auch Campingbusse und Vans einen Platz finden. Die erste Schnapszahl wird mit erstmals 27 Gruppen und einer größeren Open Air Bühne gefeiert. Die Open Air Bühne wird abwechselnd mit unserer Zeltbühne bespielt, wodurch musikalische Überschneidungen vermieden werden und alle Musiker und Bands die Möglichkeit bekommen, vor gesammeltem Publikum zu spielen und kein Auftritt verpasst wird.

Am Freitag öffnen wir das Gelände bereits um 14 Uhr und beginnen den Heavy Circus somit etwas früher als in den vergangenen Jahren. Auch der Samstag beginnt eher, Start ist schon um 12:30 Uhr.

Hier kommt jeder auf seine Kosten, denn wir präsentieren wieder Kapellen aus diversen Genres des Metals. Sowohl Vertreter von Thrash Metal, Black Metal, Metal Core, Death Metal, Melodic Death Metal, Speed Metal und klassischem Heavy Metal werden die Bühne abreißen und für Abwechslung sorgen. Aber auch Dark Rock, Rock, Metal Core, Doom Metal und Folk Metal gibt es in diesem Jahr auf die Ohren.

Der Veranstalter freut sich sehr über Vertretungen aus Übersee. Erstmals spielen Night Demon aus Kalifornien mit klassischem Heavy Metal und Riot City ihren Heavy/Speed Metal aus Canada.

Der Norden wird von Dödsrit (Black Metal) und Tribulation aus Schweden vertreten, die mit einer Melanche aus Heavy und Black Metal, Psychedelic and Gothic Rock aufwarten. Vansind (Folk Metal) und Beast (Death Metal) lassen es mit Sounds aus Dänemark krachen. Hellripper aus Schottland kredenzen Black/Speed Metal.

Aus Bremen und Umzu geben sich in diesem Jahr We Are Riot (Rock), Phantom Corporation (Death Metal), Iron Priest (Metalcover) aus Rotenburg und Unchained Horizon (Heavy Metal) aus Wilhelmshaven die Ehre und werden für Power aus der Region sorgen. Auch Freunde des Metal Core werden in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen und von 4Oceans aus Berlin und The Legion:Ghost aus Köln mit brettharten Melodien versorgt.

Außerdem haben wir, Crone (Dark Rock), Goat Explosion (Doom/Stoner Metal), Monster (Thrash Metal), Nyktophobia (Melodic Death Metal), Pripjat (Thrash Metal), Ravager (Thrash Metal), The Void’s Embrace (Melodic Death Metal), Thulcandra (Melodic Death Metal), Toadeater (Post-Black Metal), Torturized (Death Metal), Vulture (High Speed Metal) und White Mantis (Thrash Metal) im Programm. Am Ende des Festivals werden uns Freies Feuer wieder mit einer spektakulären Feuershow unterhalten. Und selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr Metal Yoga und die legendäre After-Show-Party im Festivalzelt geben.

Gemeinsam mit ihren ca. 200 ehrenamtlich helfenden Händen stemmen sie das Festival als Verein unentgeltlich und sind immer glücklich über Zuwachs in unserer Heavy Family.

Sie freuen sich auf tolle Gäste, laute Musik, gutes Wetter, Meet & Greet mit den Bands, volle Becher und leckeres Essen. Wie immer wird es laut und fröhlich und das komplette Team freut sich auf das Burning Q Festival Folge 11.

Datum:

Freitag, 28.07.2023

Samstag, 29.07.2023

Einlass:

Campingplatz: Freitag, 28.07.2023 ab 12:00 Uhr

Gelände: Freitag, 28.07.2023 ab 14:00 Uhr

Gelände: Samstag, 29.07.2023 ab 12:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Gelände beim Vereinsheims des SV Arminia Freißenbüttel in Freißenbüttel zwischen Bremen und Bremerhaven. Adresse: Heimelberg 15, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Park- und Stellplätze sind in Festivalnähe vorhanden.

Line-Up:

4Oceans, Baest, Crone, Dödsrit, Gaerea, Goat Explosion, Hellripper, Iron Priest, Monster, Night Demon, Nyktophobia, Phantom Corporation, Pripjat, Ravager, Riot City, The Legion:Ghost, The Void’s Embrace, Thulcandra, Toadeater, Torturized, Tribulation, Unchained Horizon, Vansind, Vulture, We Are Riot, White Mantis , Freies Feuer

Tickets:

Die Tickets sind auf 999 Stück limitiert und online erhältlich. Darin enthalten sind der Besuch des Festivals an beiden Tagen inkl. Camping und Parken in direkter Festivalnähe. 2-Tages-Ticket 60,- EUR plus VVK-Gebühren. Tagestickets wird es zeitnah online und an der Abendkasse geben.

www.burningq.de

Hardtickets sind erhältlich bei Musikland in Osterholz-Scharmbeck und Hot Shot Records in Bremen.