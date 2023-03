Truckfighters: spielen am 23.03.2023 im Club Volta in Köln

Nachdem sie längere Zeit weg vom Radar war, kehrt die Fuzz-Legende Truckfighters mit der Who´s Drumming On This-Tour in die Clubs zurück! Am Donnerstag, 23.03. 2023 spielen die Schweden eine ihrer schweißtreibenden Shows im Club Volta in Köln.

Support sind die Fuzz-Rocker Deadly Vipers aus Südfrankreich und die US-Stoner-Metaller Wizzerd.

Von Stoner Rock-Legende Josh Homme als „the best band that ever existed“ geadelt, sind Truckfighters nach mehr als 20 Jahren Bandgeschichte mittlerweile eine Institution in Sachen Stoner/Fuzz Rock. Die zwei Musiker aus Örebro, deren erster gemeinsam aufgenommener Song Desert Cruiser sich zu einer Hymne des Genres entwickelte, haben seitdem fünf Alben aufgenommen und ausverkaufte Konzerte auf vier Kontinenten gespielt. Ihre wilden Shows haben den Ruf, unvergessliche Live-Erlebnisse zu sein. Diesen Ruf werden Truckfighers am 23.03.2023 im Club Volta in Köln verteidigen.