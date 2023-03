The Last Internationale: spielen am 11.04.2023 im Club Volta in Köln

The Last Internationale bringen die Revolution nach Köln. Die US-Rocker spielen am Dienstag, 11. 04.2023 im Club Volta. Das Konzert dient als Nachholtermin für den 19.06.2022. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

„We’ll burn the streets, regrow the forest, we’ll rob the richest, give to the poorest“. Treffender als diese Worte aus dem Song Life, Liberty And The Pursuit Of Indian Blood könnte man die politische Haltung der New Yorker Delila Paz und Edgey Pires alias The Last Internationale kaum zusammenfassen.



Auch wenn ihre Titel zwischen souligen Rockballaden und Bluesrock musikalisch nicht zum Brutalsten gehören, das im Club Volta je zu hören war, so gehören sie textlich eindeutig zur Kategorie der Wütenden. Ob Ökologie, Verarmung der Arbeiterklasse, das Schicksal der nordamerikanischen First Nations und Native Americans: Die ehemaligen Politikstudierenden kämpfen an allen Fronten und empowern die junge Generation, diese Themen entschlossen anzupacken.



Durch dieses Engagement wurde eine bekannte Figur der US-Politrockszene auf sie aufmerksam: Tom Morello. Der Gitarrist von Rage Against The Machine und Audioslave produzierte ihr 2019 erschienenes zweites Album Soul on Fire. The Last Internationale präsentieren ihre engagierten Songs am Dienstag, 11.04.2023 im Club Volta in Köln. Support sind Taipei Houston.