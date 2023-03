Mastic Scum: veröffentlichen „Digital Dementia“ Videoclip & Tourdates

Das sechste, Icon betitelte Album der Deather von Mastic Scum, steht seit dem 7. Oktober letzten Jahres in den Läden. Kein Grund für die umtriebigen Österreicher auf der faulen Haut zu liegen. Zum Album Opener Digital Dementia veröffentlicht das Quartett nun einen amtlichen Videoclip auf dem MDD-YouTube-Kanal, der sich anschickt, nicht nur musikalisch, sondern auch optisch, einer Dampfwalze gleich, den geneigten Betrachter zu überrollen. Darüber hinaus wird die Band ab April etliche Festivals und Club Bühnen in Deutschland, Österreich und Tschechien bespielen, um ihr aktuelles Meisterwerk live zu promoten. Die Dates findet ihr anbei. Das von massiv groovigen Death Hymnen gespickte Album Icon gibt‘s als CD und auf rotem Vinyl im Handel, beim Label, der Band oder beim Mailorder eures Vertrauens.

Mastic Scum Icon Tour 2023

01.04. Nexus Metal Bash – Saalfelden (AT)

15.04. Shredfest Linz #11 – Linz STWST (AT)

12.05. Metalnight Outbreak – Wien Szene (AT)

19.05. Hodonin – Club Nautilus (CZ)

20.05. Nice to Eat You Deathfest – Decin (CZ)

09.06. Passau – Tabakfabrik (GER)

10.06. Chronical Moshers – Reichenbach (GER)

08.07. Obscene Extreme Festival – Trutnov (CZ)

05.08. Chodovo-Plansky Fest – Chodova (CZ)

29.09. Berlin Deathfest – Eastend Club (GER)

13.10. to be announced – Czech Rep. (CZ)

14.10. Massacre in V.M. #10 – Vysoke Myto (CZ)

Links:

https://masticscum.com

https://www.facebook.com/masticscum/