Eyes Set To Kill am 31.03.2023 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Eyes Set To Kill, Psycho Village

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 31.03.2023

Kosten: 22,50 € VVK

Genre: Metalcore, Post Grunge, Rock

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/1988233864966892

Eyes Set To Kill aus Phoenix (Arizona) um Frontfrau Alexia Rodriguez feiern dieses Jahr ihr 20-jähriges Bandjubiläum. In einzigartiger Weise verweben Eyes Set To Kill Metalcore und Post Hardcore. Die Band ist von vielen Wechseln im Line-Up nicht verschont geblieben. Alexia Rodriguez ist das einzige noch verbliebende Gründungsmitglied. Ihre Schwester und Mitbegründerin Anissa Rodriguez hat die Band bereits 2017 verlassen.

Bei Gründung der Band noch nicht an den Voices, hat Alexia Rodriguez mittlerweile den cleanen weiblichen Gesangspart übernommen und spielt auch Gitarre dazu. Cleanvoices von Alexia Rodriguez wechseln sich mit den Harshvoices von A.J. Bartholomew, der ebenfalls dazu auch noch Gitarre spielt, ab. Eyes Set To Kill freuen sich darauf, endlich ihr 2021 erschienenes Album Damna live in Europa präsentieren zu können. Dabei machen sie auch im Mergener Hof in Trier einen Stopp!

Supportet werden Eyes Set To Kill von der österreichischen Band Psycho Village. Die 2009 von Daniel Kremsner gegründete Band serviert euch eine Mischung aus Post Grunge und Rock. 2015 wurden Psycho Village als beste Liveband Österreichs ausgezeichnet.

