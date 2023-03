Slipknot: The End, So Far World Tour | Zusatzkonzert in München

Von dem Moment an, als Slipknot im Jahr 1999 mit ihrem ersten und gleichnamigen Album auftauchten, war klar, dass es sich um eine Band handelt, die die Welt noch nie erlebt, jedoch dringend gebraucht hat. Seitdem haben Slipknot immer wieder bewiesen, dass sie durch ihr ungebrochenes Engagement und Können sowie ihre permanente Weiterentwicklung auch nach mehr als zwanzig Jahren das Selbstverständnis von Heavy Metal und Rock und darüber hinaus weiter definieren.

Nicht zuletzt die kreative Stärke und Vision der Band bescherte ihnen auch mit ihrem jüngsten, siebten Studioalbum The End, So Far wieder Spitzenplatzierungen in den Charts weltweit. Unter anderem erreichte die Platte Rang 1 in UK, Australien, Deutschland sowie in der Schweiz; landete in den Top 5 der US-amerikanischen Billboard 200 sowie in Kanada, Schweden, Österreich und weiteren Ländern.

Auch live liefern Slipknot stets ein unnachahmliches Erlebnis für alle Sinne, ob bei ihren ausverkauften internationalen Tourneen oder bei ihrem eigenen Festival Knotfest.

Im Rahmen der The End, So Far World Tour zum aktuellen Album ist die Band am 20. Juni in Hamburg und am 21. Juni in Berlin zu erleben. Aufgrund der hohen Nachfrage spielen Slipknot am 24. Juni auf dem Königsplatz in München ein Zusatzkonzert.

Live Nation Presents

Slipknot – The End, So Far World Tour

20.06.2023 – Hamburg – Barclay Arena

21.06.2023 – Berlin – Mercedes-Benz Arena

24.06.2023 – München – Königsplatz – ZUSATZSHOW

Für München:

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 22.03.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 23.03.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 24.03.2023, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-slipknot-2079

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

www.livenation.de

www.slipknot1.com

www.facebook.com/slipknot