Slipknot: präsentieren mit „Bone Church“ einen neuen Song samt Video

Die mit dem GRAMMY Award ausgezeichneten Iowa-Ikonen Slipknot haben überraschend Bone Church als neue Single veröffentlicht, die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Der neue Song wird von einem Video unter der Regie von M. Shawn ‚Clown‘ Crahan mit dem Titel Yen – Director’s Cut (Bone Church) begleitet, in dem das Material aus dem Video zu Yen auffgefrischt wird.

Clown über den neuen Track: „Wenn wir unterwegs sind, haben wir bei jeder Show einen „Jam Room“ hinter der Bühne eingerichtet, wo wir proben, uns aufwärmen und manchmal neue Ideen ausprobieren. Bone Church entstand in einem Jam-Room auf der .5: The Gray Chapter Tour. Seitdem haben wir es immer weiterentwickelt, und jetzt ist es endlich fertig. Dieser Song ist für die Fans – ein weiterer Blick in die Geschichte von Slipknot, die noch immer geschrieben wird. Enjoy.“

Das im vergangenen September veröffentlichte Album The End, So Far landete auf Platz 1 der Billboard Top Album Sales Charts und auf Platz 2 der Billboard 200, womit das Album zum sechsten Mal in den Top-10-Charts der Billboard 200 vertreten war. Das Album hatte auch weltweit einen überwältigenden Erfolg mit #1 Debüts im Vereinigten Königreich, Australien, Deutschland, der Schweiz und Mexiko, sowie Top 3 Debüts in Kanada, Neuseeland, Finnland, Schweden, Japan und Belgien. The End, So Far ist auf Vinyl, CD und Kassette in limitierter Auflage erhältlich, physische Bundles gibt es unter www.slipknot1.com