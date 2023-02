33RPM: veröffentlichen neue Single & Musikvideo „Tanz Mit Mir“

Startschuss zum lange ersehnten 33RPM Debütalbum. Die erste Single kommt endlich in die „Plattenregale“ der Streamingdienste! Sie heißt Tanz Mit Mir. Eine sehr Ska lastige und eingängige Punkrock Hymne mit Ohrwurm- und Mitsinggarantie.

Nachdem die Band im Dezember ruhige und nachdenkliche Töne mit den Worten von Nelson Mandela und Fury In The Slaughterhouse gesendet hat, wird spätestens jetzt klar wohin die Reise mit den Drei-Dreiern gehen wird. Auf die Zwölf und nach vorne! Viel „OH OH“ Chöre, „OI OI “, Bläser mit positiver Botschaft und eingängiger Melodien erwarten euch.

Das Musikvideo wurde in einer wundervollen und einzigartigen Location gedreht, welche mittlerweile leider dem Behördenwahnsinn zum Opfer gefallen ist. Eine Zeitreise, manifestiert für die YouTube Ewigkeit. Ändi verbindet mit diesem Ort besondere Erinnerungen, da er in dem Club so manchen wilden Abend mit Bands wie den Broilers, Dritte Wahl und seiner damaligen Punkrock Band Kalte Krieger erlebt hat.

Mit Plattenvertrag und fertig produziertem Album im Gepäck, wird die Band 2023 noch viele weitere Singles veröffentlichen. Ihr dürft gespannt sein.

Gitarrist Ändi über die neue Single:

„Kennt ihr das Gefühl? Ihr geht in einen Club und dann steht sie unerwartet vor euch diese ganz besondere Person. Die Eine von Millionen. Eine Person, deren Ausstrahlung und Schönheit euch schlagartig den Atem raubt und euer Herz schneller schlagen lässt. Ihr stellt euch vor mit genau dieser Person den Abend zu verbringen, zu tanzen und ihr einfach tief in die Augen zu blicken und sie zu küssen. Sprecht ihr sie an, fordert ihr sie zum Tanzen auf, oder geschieht es alles „nur“ in euren Gedanken und Träumen? 33RPM fordert euch alle auf in ihrer Punkrock&Ska Hymne eure Phantasie tanzen zu lassen.“

33RPM sind:

Danny – Vocals

Ändi – Guitar

Tschögi – Bass

Leon – Drums

Folgt der Band auf Social Media:

https://www.facebook.com/33rpmpunkrock/

https://33rpm-punkrock.de/