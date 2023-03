33RPM: veröffentlichen Video zu „Lack Gesoffen?“

Bei ihrer letzten Single Tanz Mit Mir haben 33RPM zum Tanzen aufgefordert.

Nun kommt die neue Single Lack Gesoffen?. Was die Band damit wohl sagen möchte?

Lest und hört selbst!

Die zweite Single vom 33RPM Album steht in den Startlöchern. Gestern wurde Lack Gesoffen? veröffentlicht. Wer bisher noch nicht verstanden hat, warum diese Band anders ist, wird es spätestens jetzt verstehen. Frech und sarkastisch, wild und bunt wird ein ernstes gesellschaftliches Thema mit einem sympathischen Zwinkern an die geneigten Zuhörer*innen adressiert. Sprechgesang gemischt mit Punkrock Offbeat, melodisch eingängiger Hook und einem Schlussfazit, was an Eigenironie kaum zu übertreffen ist, machen diese Nummer einzigartig und anders.

Lack Gesoffen? ist die Hymne für alle Menschen, die sich in einem unbarmherzigen Hamsterrad gefangen fühlen, in das sie sich vom „Muss-Monster“ der Gesellschaft setzen haben lassen. Eine Hymne, die Mut machen soll, zu sich selbst, den eigenen Werten, Wünschen, Träumen und der Menschlichkeit zu stehen. Chef, Arbeitskollegen, Nachbarn, „Freunde“, der Bankberater, die Stimmen im TV oder Social-Media sagen dir, was gut für dich ist, was du tun musst? „EINEN SCHEISS MUSS ICH!“ Das Leben ist viel zu kurz für schlechten Wein! Ändi und Danny dachten sich bei alldem, was sie die letzten Wochen, Monaten und Jahre gesehen, erlebt und beobachtet haben, irgendwann einfach nur noch: „Ihr habt doch Lack gesoffen!“.

Das Musikvideo wird euch überraschen.

Die Jungs haben es geschafft, in den gesamten 3:50 Minuten kein einziges Instrument zu zeigen. Na ja, gut. Ein Stempel dient als Schlagzeug und der rhythmische „Lack gesoffen walk“ könnte wohl auch bei Liveauftritten Einzug halten. Ansonsten performen, singen, rappen und schauspielern die Vier den Song gemeinsam, als hätten sie die Beastie Boys verschluckt. Schauspielern? Na ja, es ist eine stattliche Anzahl an unterschiedlichen Szenen und Sets zu sehen. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich am Ende dabei aber stets um die vier Bandmitglieder Danny, Ändi, Leon und Tschögi, die sich augenscheinlich für keinen Unfug zu schade sind. So viel sei verraten: Die halsbrecherischen und teils verstörenden Szenen wurde von vier professionellen Spinnern unter Aufsicht der Ärzte aufgenommen. Alkoholisiert Rasenmäher fahren wird ausdrücklich nicht zum Nachahmen empfohlen und im echten Leben sollte bitte auch wirklich niemand von euch Klarlack aus Dosen trinken. 😉

Liebe Nachbarn, soviel sei versprochen: „Das war erst der Anfang“. Da kommen noch einige weitere Singles und Videos 2023, bis dann am 17.11. das erste Album der Band das Licht der Welt erblickt.

PS: 33RPM spricht man Drei-Drei-Er-Pe-Em aus!

Hier noch ein Zitat der Band zum Song:

„Was verlangen sie nicht alles von uns an jedem einzelnen Tag? Nachbarn, Arbeitskollegen, der Chef, Freunde, der Bankberater, die Stimmen im TV und sozialen Medien. In dieser genormten Welt wird es dabei zusehends schwer, sich selbst und die eigenen Werte, Träume und Wünsche nicht zu verlieren.

So viele, die den Blick nur auf das eigene Hamsterrad richten und genau dafür bei dir werben. Unehrlich wirkendes Mitleid und Verständnis trifft auf Oberflächlichkeiten, Zwänge und enttäuschte Versprechen. Lack Gesoffen? setzt sich mit all diesen Gedanken in einer sarkastischen, frechen, aber stets positiven Art auseinander. So sehr du dir Mühe gibst, es anderen recht zu machen, recht machen kannst du es all den Stimmen am Ende eh nicht wirklich – und wenn du es doch versuchst, enttäuschst du vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben. DICH SELBST.

Vielleicht enttäuscht du aber auch die Menschen, die dich wirklich lieben oder echten Wert und Bestand haben. Wir leben dieses Leben nur einmal und unsere Zeit auf diesem Planeten ist äußerst begrenzt. Lebe dein Leben und nicht das Leben anderer. Sei ein guter Mensch und übersehe dabei niemals andere Menschen und respektiere ihr Leben, ihre Träume. Wenn das Muss-Monster wieder zuschlägt, ist es Zeit denen, die so sehr an dir zerren, einfach mal mit einem Lächeln im Gesicht zuzurufen: „Einen Scheiß muss ich“. Ihr habt doch Lack gesoffen, ist die Hymne für alle Menschen, die sich diesen gesellschaftlichen Zwängen gegenübersehen. Es soll Mut machen, das eigene Hamsterrad zu verlassen, nicht in die Hamsterräder anderer einzusteigen und stattdessen zu sich selbst und den eigenen inneren Werten, Träumen, Wünschen und Zielen zu stehen.“