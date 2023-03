Downfall Of Gaia: veröffentlichen „While Bloodsprings Become Rivers“ Visualizer

Downfall Of Gaia haben gestern ihr sechstes Studioalbum Silhouettes Of Disgust via Metal Blade Records veröffentlicht!

Gleichzeitig veröffentlichten Downfall Of Gaia auch den Visualizer zu While Bloodsprings Become Rivers. Schaut ihn euch hier an:

Sänger/Gitarrist Dominik Goncalves dos Reis: „Träume und Ziele sind nicht für alle gleichermaßen erreichbar. Die immer größer werdenden Klassenunterschiede innerhalb der Gesellschaft sind zu einem großen, viel zu wenig beachteten Problem geworden. Die soziale Ungerechtigkeit erreicht immer neue Höhen und der Alltag wird für viele immer schwieriger zu bewältigen.“

Silhouettes Of Disgust ist ab sofort auf CD, LP und digital erhältlich, bezieht eure Kopien einfach über den nachstehenden Link: metalblade.com/downfallofgaia

Downfall Of Gaia kehren im April auf die Bühne zurück, um die Veröffentlichung ihres kommenden sechsten Studioalbums Silhouettes Of Disgust zu feiern. Die Tour beginnt am 11. April in München und läuft bis zum 23. April in Berlin.

Downfall Of Gaia w/ Implore:

4/11/2023 Backstage – Munich, DE

4/12/2023 Jugendhaus West – Stuttgart, DE

4/13/2023 Bandhaus – Leipzig, DE

4/14/2023 Underdogs – Prague, CZ

4/15/2023 Zollkantine – Bremen, DE

w/ Deathrite:

4/19/2023 Pul – Uden, NL

4/20/2023 Rockpalast – Bochum, DE

4/21/2023 Substanz – Osnabrück, DE

4/22/2023 Headcrash – Hamburg, DE

4/23/2023 Cassiopeia – Berlin, DE

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album Silhouettes Of Disgust könnt ihr hier nachlesen: