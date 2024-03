Wacken Warm-Up Show 2024: Night To Dismember Special am 15.06. im Turock, Essen – freier Eintritt gegen Blutspende

Am 15. Juni findet im Turock Essen die Night To Dismember Special Wacken Warm-Up Show mit den Bands Celeste, Downfall Of Gaia und Friisk statt. Dabei gilt das außergewöhnliche Motto „pay with your blood“, denn: Alle, die ab dem 11. März im Universitätsklinikum Essen eine Vollblutspende abgeben, können eine Eintrittskarte anstelle der Aufwandsentschädigung erhalten (und natürlich wie gehabt ihren Stempel im W:O:A Blutspende-Pass).

Wer am Universitätsklinikum Essen Blut spenden möchte, kann hier direkt einen Termin buchen.

Ziel der Aktion zum Weltblutspendetag am 14. Juni ist es, die leeren Blutbanken zu füllen, Neuspender:Innen zu gewinnen und um letztendlich Leben zu retten! „Wir freuen uns ungemein, dass wir an diesem besonderen Event als Einrichtung dabei sein können. Die lokale und enge Bindung zu unseren Spendern ist uns sehr wichtig. Es wäre toll, wenn wir den ein oder anderen neuen Spender gewinnen können oder unsere treuen Spender mit dieser Aktion eine Freude machen“, so Dr. Verena Börger vom Universitätsklinikum Essen.

Das W:O:A-Blutspendeprojekt wurde bereits vor elf Jahren ins Leben gerufen. Blutspendedienste aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligen sich. Regelmäßige Vollblut-Spender:innen werden belohnt, denn wer sechs Stempel im W:O:A Blutspendepass zusammen hat, bekommt ein W:O:A Blood Donor Shirt als Dankeschön. Alle Informationen zu diesem Projekt finden sich hier.

Wer kein Blut spenden kann oder darf, findet reguläre Tickets für die Wacken Warm-Up Show zum Preis von 33 € bei Metaltix und Eventim.

Übrigens: Am 14. Juni findet der große Aktionstag des Universitätsklinikum Essen anlässlich des Welblutspendetags statt. Vor Ort wird auch die Wacken Foundation vertreten sein. Mehr Infos dazu finden sich auf transfusionsmedizin.uk-essen.de und bei Instagram.