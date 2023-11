Black Tides Fest II am 18.11.2023 im Live Music Center Emden in Hinte bei Emden

Eventname: Black Tides Fest II

Bands: Endstille, Hallig, Toadeater und Friisk

Ort: Live Music Center Emden in Hinte (bei Emden)

Datum: 18.11.2023

Kosten: 20,00 € VVK (zzgl. Gebühr), 25,00 € AK

Genre: Black Metal, Extreme Metal

Besucher: ca. 350 Besucher

Veranstalter: Live Music Center Emden

Schwarzmetal im Herzen Ostfrieslands. Das Black Tides Fest II stößt auf offene Ohren und unerfüllte Wünsche. Fans der extremsten Klänge kommen heute bei der zweiten Auflage voll auf ihre Kosten. Im Vorverkauf wurden 250 Karten verkauft und an der Abendkasse kommen noch mal über 30 Prozent der Besucher dazu. Das alleine darf in der Provinz an der Nordsee als Erfolg gefeiert werden. Mit 20 Euro im Vorverkauf setzt der Veranstalter auf ein headbangerfreundliches Event, das mit 25 Euro an der Abendkasse immer noch unterm Bundesdurchschnitt liegt. Durch den Abend führen die vier Bands Endstille, Hallig, Toadeater und Friisk, die jeweils gut 60 Minuten Spielzeit erhalten.

Den Anfang machen die Mitveranstalter Friisk, die ganz bewusst den Anfang in ihrer Heimat gestalten. Die Truppe wurde vor fünf Jahren in Leer gegründet und zelebriert einen düsteren Atmospheric Black Metal. Angeführt vom charismatischen Sänger T. läuft das Quintett schnell warm und zieht das Publikum mit. Als Opener fungieren Mit Wolkendunkel Überzogen und Dem Wind Entgegen. Düstere Riffs dringen durch das Live Music Center Emden und zur frühen Abendstunde haben die Besucher bereits Lust auf die zerstörerische Kunst. Depressive wie schleppende Passagen ziehen mit Hoat und Mauern Aus Nebel durch die Luft. Die ersten Headbanger zieht es zur Stage, die Pommesgabel wird in die Luft gereckt und die nordischen Recken gebührend gefeiert. Blast Beat Attacken greifen Crust Punk Elemente auf, die vor allem beim Drumming durchblitzen. Melodische Passagen, mit kalten Tiefen, leben von den dominanten Vocals, die immer wieder einzelne Segmente durchbrechen. De Doden Van’t Waterkannt schließt das Set ab und macht den Weg für Toadeater frei.

Die Osnabrücker haben mir im Sommer auf dem Burning Q Festival bereits gut gefallen. Die Stimmung kocht im LMC jedoch nicht so hoch wie im dicht gedrängten Zelt in Osterholz-Scharmbeck. Toadeater machen das Beste aus der immer noch guten Situation, schließlich sind bereits die meisten Besucher anwesend und lassen den doomigen Extreme Metal auf ihre Köpfe hinunterregnen. Regen ist ein guter Stichpunkt. Passend zum norddeutschen Schietwetter passt die Stimmung bei den Werken Molten Gold (Down Your Throat) oder dem Swan Song. Nach Rückkopplung zum Start der Session läuft auch der Sound schnell rund. Düster schleicht sich der Doom Modus durch giftgrünes Licht. Der Nebel und die zermürbenden Riffs öffnen den Höllenschlund. Ebenfalls wortkarg laufen die Songs hintereinander weg. Ansagen bleiben den ganzen Tag Mangelware, dafür spricht die Musik für die vier Formationen. Feine Klänge untermalen die Gesangspausen und langsam kriecht der Todesblei in die Knochen. Returning The Crown schließt das Kapitel und lässt Toadeater von der Bühne gleiten. Neben den fairen Ticketpreisen punktet auch, dass Merchandise-Shirts maximal 15 € kosten. Bier für 3,50 € lädt zudem zum Feiern ein. Die Stimmung ist trotz der geringen Bewegung vor der Bühne gut und die Truppe zieht ihr Set kompromisslos durch.

Aus einem Tresen werden zwei. Da das trinkwütige Publikum permanent den Getränkeausschank belagert, eröffnet der aufmerksame Veranstalter ganz spontan einen zweiten Tresen, der die Wartezeit dementsprechend halbiert. Ganz im Zeitplan sind wir nicht mehr und so stürmen Hallig aus Bochum etwas später als angedacht die norddeutsche Stage. Das Interesse ist jedoch weiter groß und die etwas längeren Pausen zwischen den Acts stören keinen. Hallig agieren direkt gallig und eröffnen mit Im Aufwärtsfall und Neues Land das Set. Melodisch, aber bestimmend bringen sie ihren Black Metal an die Meute. Das Publikum in Ostfriesland nimmt die Atmosphären dankbar auf und trägt die Band durch Stücke wie Of Stone And Dust und Behold The Iron Glory. K am Mikrofon hat alles im Griff, während die dichten Nebelbänke durch die Live Music Hall in Hinte ziehen. Neben dem heimischen Publikum sieht man viele neue Gesichter, die weite Anreisen für den Abend in Kauf genommen haben. Zu Recht, das Line-Up hat Bock und Hallig legen ordentlich für Endstille vor. Zum Abschluss dominiert A Distant Reflection Of The Void das Schlachtfeld.