Farewell Of The Ferryman: am 16.03.2024 im Live Music Center Emden

Farewell Of The Ferryman ist eine Benefiz-Veranstaltung in Gedenken an Markus „Farmi“ Fährmann. Die Crème de la Crème der (exil-)ostfriesischen Musikszene werden Farmi zu ehren die Bühne des Live Music Center Emden entern und dem Publikum feinste Musik der härteren Gangart präsentieren.

Einlass: 14:00 Uhr

Beginn: 15:00 Uhr

Eintritt: 15 €