Joe Jackson: präsentiert die „Two Rounds Of Rackets Tour“

Nach dem kürzlich veröffentlichten Album Mr. Joe Jackson präsentiert: Max Champion in What A Racket! – eine Wiederbelebung der Lieder des rätselhaften englischen Music-Hall-Künstlers aus dem frühen 20. Jahrhundert, Max Champion – kündigt der renommierte Musiker und Produzent Joe Jackson Europatermine für seine Two Rounds Of Racket Tour an.



Nach Auftritten in 19 Städten in den USA im Sommer 2024 führt Joe Jackson sein neunköpfiges Ensemble zwei Monate lang durch Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien und Irland. Tickets für die Deutschlandtermine sind ab jetzt erhältlich unter www.joejackson.com.

Joe Jackson – Two Rounds Of Rackets Tour



16.09.24, Bremen, Metropol Theater

17.09.24, Berlin, Admiralspalast

19.09.24, Stuttgart, Beethovensaal