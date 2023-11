Nach mehreren veröffentlichten Singles in den letzten Monaten wurde nun Ende Oktober das erste Album der Leipziger Melodic Death Metal Band Indeatherence veröffentlicht. Die Eigenproduktion And From The Shadows They Shall Rise kommt auf fast 47 Minuten Spielzeit und umfasst elf Stücke, die von einer harmonischen wie kratzbürstigen Säule gestützt werden. Die Basis erzeugt lockere Riffs, die immer wieder von kleineren Melodienwänden der beiden Gitarristen Stefan und Daniel durchzogen werden. Die Vocals werden dabei von Litz und Alex aufgeteilt. Kombiniert aus Female Growls von Alex und derben Shouts von Litz erzeugen Indeatherence eine gesunde Dynamik.

Springen wir direkt zum Opener von And From The Shadows They Shall Rise. Begonnen wird das Debüt mit dem Intro Rise And Shine, dem direkt der erste eigentliche Track Roll The Dice folgt. Von der anfänglichen Atmosphäre getragen, gehen die sechs Musiker direkt zur Sache. Getragen von den typischen Merkmalen des Genres, geht es für die Deutschen flink durch die drei bis fünf Minuten starken Nummern. Eher modern ausgerichtet, mischen die Musiker erfrischende Elemente ihren Klängen zu. Was mir persönlich nach mehreren Durchläufen fehlt, sind ganz klare Höhepunkte. Die Scheibe ist gut, geizt aber mit klaren Ohrwürmern, die den Hörer zur Dauerschleife zwingen. Die Refrains ziehen die Schlinge zwar enger um den Hals, aber zu keiner Sekunde so fest, dass ein Entkommen unmöglich ist. Das gewünschte tödliche Zahnrad der zwei Vocalisten greift zu wenig ineinander. Für ein Debütalbum bleibt die Leistung übern Strich als positiv zu bewerten, schließlich wächst hier etwas zusammen. Als Einheit präsentieren sich Indeatherence und müssen nur noch an den Stellschrauben arbeiten, um die Köpfe nicht nur vorsichtig zum Nicken zu bekommen, sondern zum Explodieren.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Indeatherence – And From The Shadows They Shall Rise in unserem Time For Metal Release-Kalender.