Ad Infinitum: überraschen mit explosivem neuen Song „Outer Space“

Die aufstrebende Modern Metal-Band Ad Infinitum läutet mit ihrer neuen Single Outer Space, die ab sofort auf allen Streaming-Diensten weltweit verfügbar ist, ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte ein. Outer Space kommt mit einem visuell beeindruckenden Musikvideo daher, das die Tore zu einem aufregenden und unerwarteten Universum öffnet, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden!

Seht euch das beeindruckende Musikvideo zu Outer Space hier an:

Nachdem sie mit der Veröffentlichung ihres dritten Albums Chapter III – Downfall im März 2023 die Messlatte zweifellos höher gelegt haben und die Bühnen auf Europas größten Festivals wie dem Wacken Open Air, dem Summer Breeze und dem Masters Of Rock beherrschten, ist die vierköpfige Band mit einem neuen Zyklus und einem herausragenden, unerwartet frischen Sound zurück. Angeführt von der chamäleonhaften Stimme von Sängerin Melissa Bonny und umgeben von prestigeträchtigen Gitarrenriffs und schweren Mustern, führt Outer Space den Hörer in unvergleichliche moderne Metal-Klanglandschaften ein, vermischt mit Djent-Vibes und fesselnden Melodien. Der Song kracht von der ersten Sekunde an und zeigt, dass Ad Infinitum im Jahr 2024 stärker denn je glänzen werden!

Outer Space unterstreicht auch, dass Ad Infinitum sich auf eine epische musikalische Reise quer durch den Kontinent begeben werden, um Kamelot auf ihrer Awaken The World Tour 2024 zu unterstützen, die heute in Baltimore, MD, USA, beginnt, gefolgt von Europa und Großbritannien im Herbst.

Ad Infinitum über Outer Space: “Welcome to a new page of the Ad Infinitum story where a new era begins. A journey from the ominous darkness of the Abyss to the freeing and energizing dreamscapes of Elysium, passing through the hope and empowerment found at the Surface. Discover our new single Outer Space, a song that resounds like a sincere and intimate piece of a diary. A grey lullaby tinted with a few drops of hopeful colors.”

Ad Infinitum 2024

Als Support von Kamelot auf ihrer Awaken The World Tour 2024:

Nordamerika

** = Featuring Seven Spires, No HammerFall

25.04.24 – Baltimore, MD – Rams Head ** – Low Tickets

26.04.24 – Huntington, NY – Paramount **

27.04.24 – Boston, MA – Big Night Live **

28.04.24 – Quebec City, QC – Theatre Capitole ** – Low Tickets

30.04.24 – Harrisburg, PA – HMAC

01.05.24 – Montclair, NJ – Wellmont Theatre – Low Tickets

03.05.24 – Columbus, OH – The Bluestone

04.05.24 – St. Louis, MO – Delmar Hall

06.05.24 – Fort Worth, TX – Tannahill’s

07.05.24 – San Antonio, TX – Vibes Event Center

09.05.24 – Albuquerque, NM – El Rey Theater

10.05.24 – Tucson, AZ – Encore

11.05.24 – Anaheim, CA – City National Grove – Low Tickets

12.05.24 – Las Vegas, NV – House of Blues

14.05.24 – Denver, CO – The Summit

16.05.24 – St. Paul, MN – Myth

18.05.24 – Cleveland, OH – House of Blues

20.05.24 – Pittsburgh, PA – Roxian

21.05.24 – Richmond, VA – The National

23.05.24 – Cincinnati, OH – Bogarts

24.05.24 – Atlanta, GA – Heaven – Masquerade – Low Tickets

25.05.24 – Tampa, FL – Jannus Landing

Europe & UK:

12.10.24 NL – Utrecht / Tivoli

13.10.24 DE – Munich / Backstage

15.10.24 DE – Berlin / Kesselhaus

17.10.24 SK – Bratislava / Majestic

18.10.24 CZ – Zlin / Rock Cafe

19.10.24 SI – Ljubljana / Kino Siska

20.10.24 IT – Milan / Live Club

22.10.24 ES – Bilbao / Santana 27

23.10.24 ES – Madrid / Riveira

25.10.24 FR – Lyon / La Rayonne

26.10.24 CH – Pratteln / Z7

27.10.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

29.10.24 DE – Hamburg / Markthalle

30.10.24 DE – Antwerpen / Trix

01.11.24 UK – Wolverhampton / KK‘s

02.11.24 UK – London / Kentish

03.11.24 UK – Manchester / Ritz

Holt euch euer Exemplar des aktuellen Albums Chapter III – Downfall: hier

Ad Infinitum sind:

Melissa Bonny – Gesang

Adrian Thessenvitz – Gitarren

Korbinian Benedict – Bass

Niklas Müller – Schlagzeug

Ad Infinitum online:

https://adinfinitumofficial.com/

https://www.facebook.com/AdInfinitumMusic

https://www.instagram.com/adinfinitumofficial/