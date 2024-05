The Oklahoma Kid: veröffentlichen neue Single „No Sympathy“

The Oklahoma Kid stellen ihre brandneue Single No Sympathy vor, mit einem Text, der die Fassade durchbricht, konfrontiert der Song mit Verrat und persönlicher Ermächtigung.

Während der raue Gesang verkündet: „I can see right through you“, beschäftigt sich die Band mit der Komplexität von Resilienz und Selbstverwirklichung. No Sympathy fordert den Hörer auf, sich seinen Gefühlen zu stellen und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Mit seiner kraftvollen Botschaft und der intensiven Energie hinterlässt dieser Track mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck.

Seht euch No Sympathy jetzt auf unserem YouTube-Kanal

Weltweit auf DSPs erhältlich:

https://arisingempire.com/nosympathy

Der Song handelt von Toms Erwachsenwerden als Mann und den damit einhergehenden Kämpfen. Als er älter wurde, wusste er, woher sie kamen. Dies ist seine Sicht auf toxische Männlichkeit für sich selbst und die, die darunter leiden, insbesondere FLINTA.

„Ihr werdet gehört, ich werde mein Bestes tun, um etwas zu ändern.“ – Tom

Mehr Infos zu The Oklahoma Kid findet ihr hier:

The Oklahoma Kid sind:

Tomm Brümmer – Gesang

Fred Stölzel – Gitarre

Andreas Reinhard – Gitarre

Robert Elfenbein – Bass

David J. Burtscher – Schlagzeug

The Oklahoma Kid online:

