Lost Zone: feiern Plattenveröffentlichung mit einem neuen Musikvideo zu „All Again“ feat. Philip Wilhelm von From Fall To Spring

Das aufstrebende Südtiroler Rocktrio Lost Zone feierte am 5. April die Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums Ordinary Misery mit einem Musikvideo zum Albumtrack All Again feat. From Fall To Spring Sänger und Gitarrist Philip Wilhelm! Das zweite Album der Band ist ab sofort über Drakkar Entertainment und unter https://lostzone.bfan.link/ordinary-misery erhältlich.

Auf Ordinary Misery entfesseln Lost Zone eine mitreißende, moderne Mischung aus schweren Gitarrenriffs, die auf Hardstyle-Kicks, eingängige Vocals und einprägsame Synthie-Melodien treffen und die elektronischen Vibes der Band unterstreichen. Vibes, die eindeutig zu Acts wie From Fall To Spring passen. Lost Zone werden nicht nur als Special Guest auf ihrer kommenden Tour auftreten, sondern haben sich auch mit FFTS-Frontmann Philip Wilhelm zusammengetan, um einen Gastauftritt auf Lost Zones neuester Single All Again zu absolvieren!

Seht euch den Clip zu All Again hier an:

„Ordinary Misery bedeutet so viel wie „Alltagskummer/Alltagsmisere“, erklärt die Band. „Einerseits lesen und hören wir jeden Tag in den Medien und in den sozialen Medien von der nächsten „schlechten Nachricht“, der nächsten Katastrophe oder einfach nur von Handlungen und Aussagen, die uns wütend machen. Das Traurige daran ist, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass es uns oft gar nicht mehr berührt, wir nehmen es einfach hin, es ist einfach das „alltägliche Elend“.

„Die Tatsache, dass wir uns normalerweise nicht so sehr darum kümmern, betrifft uns als Künstler wirklich. Andererseits haben wir alle mit unseren Dämonen zu kämpfen, wie viele Menschen da draußen auch. Wir reden auch nie wirklich darüber, wir haben uns daran gewöhnt, es ist einfach unser tägliches „Paket“, das wir tragen müssen. Unser Album fasst diese Themen und unsere Gedanken dazu zusammen. Es geht darum, wie wir damit umgehen, wie wir uns dabei fühlen, wie wir uns selbst den Mut geben, etwas zu verbessern, damit es leichter wird, damit umzugehen.“

Seit Lost Zone mit ihrer ersten EP debütierten, auf die im März 2022 Resilience folgte, hat die Band die Rockszene im Sturm erobert – mit einer musikalischen Mischung, die nie einfach war, da sie Einflüsse aus Rock, Core, aber auch Pop-Elemente in ihren Sound einfließen lässt. Sie balancieren zwischen brutalen, fiesen Riffs und schweren Beats, gefühlvollen Balladen, einer Coverversion von Linkin Parks In The End (mit mehr als einer halben Million Views bis heute), zwischen Alternative Rock, Metalcore bis hin zur fast vollständigen Abdeckung des musikalischen Spektrums, wobei subtile Ähnlichkeiten zu Bring Me The Horizon, 30 Seconds To Mars und Linkin Park zu erkennen sind. Wie Florian einmal sagte: „Es ist unmöglich, unsere Einflüsse vollständig zu verbergen, aber wir machen unser eigenes Ding.“ Das wird auch dadurch unterstrichen, dass der italienische Dreier seine Musik komplett selbst schreibt, aufnimmt und produziert, und zwar in ihrem eigenen Studio, dem Lost Zone Productions, das sie 2017 gebaut haben. Ordinary Misery ist jetzt auf Drakkar Entertainment erschienen. Es macht da keine Ausnahme, sondern verdoppelt sogar alle Erwartungen! Bestellt euer Exemplar des Albums, das in jede gut sortierte Metal- und Modern-Rock-Sammlung gehört (hier)!

Mehr Infos zu Lost Zone (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem neuen Album Ordinary Misery findet ihr hier:

Lost Zone sind:

Florian – Gesang, Gitarre

Simon – Schlagzeug

Andre – Bass, Gesang

