Papa Roach: spielen im Frühjahr 2025 zwei Konzerte in Hamburg und Düsseldorf

Papa Roach werden den Start des Jahres 2025 mit 2 großen Headline-Shows in Hamburg und Düsseldorf feiern. Bei den Shows wird die Band mit ihrer bisher größten Produktion eine Reise durch ihren riesigen Musikkatalog unternehmen und das 25-jährige Jubiläum des legendären Debütalbums Infest feiern. Special Guests für die wegweisende Tour werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Vorverkauf ab 3. Juli und Allgemeiner Verkauf ab 5. Juli auf eventim.de.

Frontmann Jacoby Shaddix kommentierte: „Deutschland war schon immer etwas Besonderes für uns – deshalb wollten wir diese Musik mit euch allen auf eine große Art und Weise feiern. Ich kann es kaum erwarten, die Bühne zu betreten!“

Über Papa Roach

Papa Roach sind eine zweifach Grammy-nominierte, mit Platin ausgezeichnete Band, die 2025 das 25-jährige Jubiläum ihres Albums Infest feiern. Papa Roach sind keine Unbekannten, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit auf die psychische Gesundheit zu lenken, und sie haben dies seit dem ersten Tag mit der legendären Veröffentlichung von Last Resort getan. Seitdem hat die Band zehn Studioalben veröffentlicht, darunter auch ihr aktuelles Album Ego Trip, das auf ihrem eigenen Label New Noize Records über ADA/Warner Music erschienen ist. Ego Trip hat bis heute über 360 Millionen Streams weltweit erreicht und vier Nummer-1-Singles hervorgebracht, darunter die aktuelle Single Leave A Light On (Talk Away The Dark), der größte Hit der Band seit einem Jahrzehnt. Mit diesem Hit bringt es die Band auf insgesamt 26 Top-10-Hits und 12 Nummer-1-Hits in ihrer Karriere. 24 Jahre nach Beginn ihrer Karriere bestätigt die Band damit weiterhin ihren großen globalen Einfluss.

