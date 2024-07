Blutgott: veröffentlichen Single und Video „Drachenlegion (Balgeroth Version)“

Das offizielle Video zu Drachenlegion kann hier angesehen werden:

In dem umfassenden Konflikt, der als der Krieg von Balgeroth bezeichnet wird, befindet sich die gesamte Trinity Of Blood Gods für kurze Zeit auf der Erde, Balgeroth, Setekh Drakorgaur und Dracul Drakorgoth. Balgeroth kommt mit einem Teil der Flotten seiner Drachenlegion auf die Erde und greift das gesamte planetenumspannende Imperium der Menschheit an.

Seine Blutgötter überziehen das Land mit Feuer und rotten die menschliche Bevölkerung aus. Die Songs der letzten Alben wie Beasts Of Balgeroth und Bloodking spielten vor diesem Hintergrund. Drachenlegion stellt die Dämonenmaschinen der Balgeroth-Legion in den Mittelpunkt. Drakonische Metal-Monster aus der Hölle.

Mehr Infos zu Blutgott (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem kommenden Album Dracul Drakorgoth findet ihr hier:

