Thunderflix: der weltweit erste On-Demand-Video-Streaming-Dienst für Heavy-Metal-Contents feiert sein zweijähriges Bestehen im März

Seit dem Start am 31. März 2023 hat Thunderflix seine globale Präsenz schnell ausgebaut und konnte seit dem Start fast 20.000 Anmeldungen verzeichnen. Die Plattform verfügt über die weltweit größte Sammlung von Heavy-Metal-Inhalten mit einer umfangreichen Bibliothek von Konzerten in voller Länge, Dokumentationen, exklusiven Stream-Events und Musikvideos – alle in atemberaubender HD- und 4K-Qualität verfügbar. Durch Partnerschaften mit mehr als 50 offiziellen Lizenzgebern kommen wöchentlich neue Titel hinzu, wodurch ein ständig wachsender Katalog mit erstklassigen Metal-Inhalten gewährleistet wird.

Die Plattform hat Vereinbarungen mit den renommiertesten Labels der Metal-Branche geschlossen, darunter Metal Blade, Nuclear Blast, Reigning Phoenix Music, Napalm Records, earMUSIC, AFM, Peaceville, Earache, Steamhammer, Mercury (Universal) und viele mehr.

Thunderflix ist weltweit verfügbar, mit einem besonders starken Publikum in den USA und Mexiko, und bietet ein nahtloses Seherlebnis auf allen wichtigen Plattformen, einschließlich iOS- und Android-Geräten, Smart-TVs und Webbrowsern. Mitglieder können ihre Lieblingsinhalte über die mobile App herunterladen, um sie auf Reisen offline anzusehen.

Der Dienst bietet einen werbefreien Premium-Zugang für 6,66 $ pro Monat oder 66,6 $ pro Jahr. Die Plattform unterhält transparente Beziehungen zu ihren Partnern durch monatliche Berichte und Zahlungen an alle Vertriebshändler und Labels.

Startet jetzt euer kostenloses Probeabo hier: https://www.thunderflix.com/

In vielerlei Hinsicht steht Thunderflix erst am Anfang. Die Plattform baut ihr riesiges Metal-Arsenal mit einem donnernden Line-Up an Neuerscheinungen, klassischen Raritäten, exklusiven Inhalten und Auftritten, die Sie nirgendwo anders finden werden, weiter aus.

Zu den Marketinginitiativen von Thunderflix gehören strategische Social-Media-Kampagnen und organische Kooperationen mit führenden Künstlern und Influencern. Zu den bemerkenswerten Partnerschaften gehören die Metal-Titanen Meshuggah, Opeth und Epica.

Thunderflix online:

https://www.instagram.com/thunderflix/

https://www.facebook.com/thunderflix666