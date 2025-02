Motörhead – Overkill, Bomber und Ace Of Spades (limitierte Vinyl-Sondereditionen)

Artist: Motörhead

Herkunft: England, Großbritannien

Album: Overkill, Bomber und Ace Of Spades (limitierte Vinyl-Sondereditionen)

Genre: Rock ’n‘ Roll, Hard Rock, Heavy Metal

Release: 28.02.2025

Label: BMG Records

Link: www.imotorhead.com



Letzte Bandmitglieder:

Gesang & Bassgitarre – Ian „Lemmy“ Kilmister

Gitarre & Backgroundgesang – Philip „Wizzö“ Campbell

Schlagzeug – Mikkey Dee

50 Jahre Motörhead. Ihr habt richtig gelesen. Die Band feiert fünf Jahrzehnte Vollgas Rock ’n‘ Roll. Unsterblich Lemmy, der weiterhin in seiner Musik lebt und vergessen darf man seine letzten Mitstreiter Philip „Wizzö“ Campbell und Mikkey Dee natürlich auch nicht. Das Trio hat seit 1992 zusammen die Kunst um Motörhead geformt. Mikkey und Philip kann man aus der Heavy Metal und Rock-Szene nicht wegdenken, in der sie in verschiedenen Projekten noch aktiv sind. Zum Start der Jubiläumsfeier in diesem Jahr erscheinen exklusive Vinyl-Sonderausgaben der Motörhead-Alben Overkill, Bomber und Ace Of Spades anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Band. Diese Editionen wurden im Half-Speed-Mastering-Verfahren geschnitten, in besonderen Farbvarianten gepresst und enthalten ein einzigartiges Poster.

Die Kunst ist bekannt, das Design heute im Fokus und man muss erkennen, dass BMG schicke Produktionen auf die Reise schicken, die dem Jubiläum zum halben Jahrhundert ohne Abstriche gerecht werden. Die hochwertigen Aufkleber, lassen jedem Sammler das Herz bluten, alleine schon die Originalverpackung zu öffnen. Für alle, die sich die drei Veröffentlichungen ungeöffnet in die Sammlung stellen, die Ace Of Spades kommt in einem Himmelblau mit weißem Spin um die Ecke. Die Overkill lebt von einem epischen wie düsteren Grün-Mix. Bomber hingegen setzt auf ein schwarzblaues Geschoss. Das Auge isst eben mit. Ein Punkt, den viele Musikliebhaber nicht verstehen können, schließlich „kommt es auf die Kunst auf dem Abspielmedium an“. Einem Vinylfan der heutigen Zeit stehen bei solchen Sätzen die Haare zu Berge. Liebevoll werden die Prachtstücke in die Sammlung integriert und wie bei kleinen Kindern voller Vorfreude gesammelt. Da darf die limitierte Vinyl-Sondereditionen der drei legendären Alben von Motörhead natürlich nicht fehlen. Overkill, Bomber und auch Ace Of Spades haben einen ähnlich hohen Kultstatus wie die Formation aus London selber. Die Vocals von Lemmy sind markant und das Trio bildet zusammen mit dem Debüt Motörhead den fulminanten Aufstieg einer Band, die vorab gerne mal belächelt wurde. Für Lemmy war es genau der gewünschte große Wurf nach den ersten Erfahrungen im Business mit Hawkwind. Laut, mit ganz eigenen Gedanken versehen, sind die britischen Musiker immer ihren eigenen Weg gegangen und dürfen jetzt auf viele spannende Jahre zurückblicken. Neben den 50 Jahren Motörhead steht natürlich auch der 10. Todestag im Dezember von Ian Fraser Kilmister emotional in diesem Kalenderjahr an. Nicht zu vergessen, Mr. Kilmister wäre 80 Jahre alt geworden. Kaum auszumalen, welche Sause er mit Philip „Wizzö“ Campbell und Mikkey Dee wohl noch gefeiert hätte. Ein lachendes und ein weinendes Auge begleiten diese Veröffentlichung. Das Wichtigste ist, dass diese großartige Band mit ihren vielen Evergreens immer in unseren Köpfen bleiben wird. Dafür könnt ihr jetzt Overkill, Bomber und Ace Of Spades abermals laut aufdrehen. Die limitierteen Vinyl-Sondereditionen sind ein Eye-Catcher, den man nicht stehen lassen kann.