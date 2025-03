Sanhedrin: veröffentlichen neue Single „Franklin County Line“

Franklin County Line ist die neue Single des New Yorker Heavy-Metal-Trios Sanhedrin. Die feurige neue Hymne ist Teil des neuen Albums Heat Lightning, das am 14. März über Metal Blade Records erscheinen wird.

Sanhedrin haben das letzte Jahrzehnt an der Spitze der amerikanischen Heavy-Metal-Szene verbracht und dabei traditionelle Metal- und Hard-Rock-Sounds mit einer frischen, modernen Energie und Perspektive kombiniert. Mit dem von der Kritik hochgelobten Album Lights On aus dem Jahr 2022 schuf die Band ihr bisher vollständigstes Werk. Mit dem Nachfolgealbum Heat Lightning liefert die Band eine abwechslungsreiche Sammlung von Songs, die ihre vielfältigen Einflüsse mit einem hohen Maß an Produktion einfängt.

Sanhedrins Visualizer zu Franklin County Line könnt ihr euch hier ansehen:

Sanhedrins bereits veröffentlichtes Video zu Blind Wolf könnt ihr euch hier ansehen.

Heat Lightning wurde von Matt Brown (Life Of Agony, A Pale Horse Named Death) und Jerry Farley (Sick Of It All, Madball) im legendären Utopia Bearsville Studio in Woodstock, New York, aufgenommen und co-produziert. Das auffällige, handgemalte Cover wurde von Bandfreund und leidenschaftlichem Unterstützer Johan Prenger gestaltet.

Mehr Infos zu Sanhedrin und ihrem kommenden Album Heat Lightning findet ihr hier:

Sanhedrin werden beim diesjährigen Hell’s Heroes Festival in Houston, Texas auftreten, gefolgt von zwei einmaligen Shows in Oklahoma und Pennsylvania. Im Mai wird die Band für eine Co-Headlining-Tour mit Savage Master nach Europa kommen.

Sanhedrin Live

3/20/2025 Hell’s Heroes Festival – Houston, TX

3/30/2025 Bangover Brunch – Tulsa, OK

4/26/2025 Mr. Smalls Playhouse – Pittsburgh, PA

Sanhedrin – Dangerous Lightning Europe 2025

w/ Savage Master

5/21/2025 P60 – Amstelveen, NL

5/22/2025 Schwarzer Keiler – Stuttgart, DE

5/23/2025 Sounddog – Breda, NL

5/25/2025 Hell – Diest, BE

5/26/2025 Logo – Hamburg, DE

5/28/2025 Klubb Fredagsmingel – Järfälla/Stockholm, SE

5/30/2025 The Abyss – Gothenburg, SE

5/31/2025 Muskelrock Festival – Alvesta, SE

6/03/2025 Nachtleben – Frankfurt, DE

6/05/2025 Goldgrube – Kassel, DE *

6/06/2025 Rock Hard Festival – Gelsenkirchen, DE *

6/07/2025 MTS Records – Oldenburg, DE *

6/08/2025 Cart & Horses – London, UK *

* Sanhedrin only

Sanhedrin sind:

Erica Stoltz – Gesang, Bass

Jeremy Sosville – Gitarren

Nathan Honor – Schlagzeug

Sanhedrin online:

https://www.facebook.com/sanhedrinband

https://www.sanhedrin.nyc