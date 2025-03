Michael Schenker: feiert seine Zeit bei UFO

2025 feiern die Scorpions ihren 60. Bandgeburtstag. Michael Schenker, der Bruder von Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker, startete seine Karriere bei den Scorpions. Nach der Veröffentlichung von Lonesome Crow zog es den jungen Gitarristen aus der Nähe von Hannover nach England. Ohne die Sprache zu können, schloss sich Schenker der englischen Band UFO an, wo er 1974 erstmals auf dem Album Phenomenon zu hören ist. Auf der Platte sind Hits wie Rock Bottom, Time On My Hands und der Überflieger Doctor Doctor zu finden. Force It, No Heavy Petting, Lights Out und Obsession sind die weiteren Scheiben, die UFO gemeinsam mit Michael Schenker zwischen 1972 und 1978 auf den Markt brachten.

Sein weiterer musikalischer Werdegang führte Schenker später nochmals zu UFO wie auch zu den Scorpions. Ab den 80ern steht seine eigene Band MSG oder Michael Schenker Group im Fokus.

2025 erinnert Schenker an die UFO-Jahre von 1972 bis 1978 unter dem Motto My Years With UFO 1972 – 1978 50th Anniversary Celebration 2025. Bereits seit September 2024 ist das passende Album zur 50-jährigen Feier verfügbar. Neben Michal Voss agieren Gastmusiker wie Drummer Carmine Appice, die Gitarristen Joel Hoekstra, Adrian Vandenberg und John Norum, oder Roger Glover am Bass. Diverse Gastsänger sind auf dem Album verewigt, darunter auch der ehemalige H.e.a.t. und Skid-Row-Fronter Erik Grönwall, der auf der Tour im Frühjahr 2025 als alleiniger Sänger fungieren wird. Wer eine circa 50-jährige Zeitreise zu den musikalischen Anfängen von Michael Schenker erleben möchte, der sollte sich folgende Termine vormerken:

Michael Schenker – My Years With UFO 1972 – 1978 50th Anniversary Celebration 2025 Tourdaten:

09.04.25 Boerderij, Zoetermeer

10.04.25 Fabrik, Hamburg

11.04.25 Fabrik Coesfeld, Coesfeld

12.04.25 Kulturhaus Neuruppin, Neuruppin

19.04.25 Capitol Mannheim, Mannheim

21.04.25 Spectrum, Augsburg

22.04.25 Der Hirsch, Nürnberg

25.04.25 Muziekgieterij, Maastricht

26.04.25 De Pul, Uden

27.04.25 Kulturwerk, Herford

28.04.25 Zeche, Bochum

30.04.25 Z7, Pratteln