UFO – No Place To Run (ReRelease)

Artist: UFO

Herkunft: London, England

Album: No Place To Run (ReRelease)

Genre: Hard Rock, NWoBHM

Spiellänge: 39:41 Minuten

Release: 15.08.2025

Label: Chrysalis Records

Links: https://ufo.lnk.to/NPT

Bandmitglieder:

Gesang – Phil Mogg

Schlagzeug – Andy Parker

Keyboard, Gitarre, Backing Vocals – Paul Raymond

Gitarre – Paul Chapman

Bass – Pete Way

Tracklist:

LP1 / CD1: No Place To Run – 2025 Remaster

Alpha Centuri Lettin’ Go Mystery Train This Fire Burns Tonight Gone In The Night YoungBlood No Place To Run Take It Or Leave It Money, Money Anyday Young Blood (Single Version) Gone In The Night (Alternative Studio Version) No Place To Run (Alternative Studio Version)

LP2 & LP3 / CD2: Live at The Marquee, London, 16th November 1980 – Newly Mixed / Previously Unreleased

Introduction Chains Chains Lettin’ Go Long Gone Cherry Only You Can Rock Me No Place To Run Love To Love Hot And Ready Mystery Train Too Hot To Handle Lights Out Rock Bottom Doctor Doctor

Der Abschied des German Wunderkind Michael Schenker von UFO ermöglicht der Band den Sprung in Richtung NWoBHM. Ganz entscheidenden Anteil hat der neue Gitarrist Paul Chapman, der No Place To Run einen anderen Gitarrensound verpasst als Michael Schenker auf der vorherigen Scheibe Obsession. Im Januar 1980 steht No Place To Run in den Plattenläden und erreicht in Großbritannien Platz elf der Albumcharts und wird mit Silber zertifiziert, da mehr als 60.000 Exemplare über die Ladentheke gehen. Außerhalb Englands findet die Scheibe weit weniger Beachtung. Die NWoBHM kommt 1980 erst ins Rollen und Veröffentlichungen wie Pink Floyd mit The Wall, Emotional Rescue von den Rolling Stones oder Abba und Super Trouper bestimmen den deutschen Markt.

Ein Blick auf die Tracklist zeigt keinen der bekannten UFO-Hits. Das bedeutet aber nicht, dass No Place To Run keine hörenswerte Platte ist. Bereits der Auftakt rotzt weit mehr Rock heraus als viele Stücke auf der Obsession. Lettin‘ Go bildet bereits eine Brücke zur NWoBHM, wo zum Beispiel The Fires Burns Tonight anknüpft.

Aber auch bluesig angehauchte Rocker (Gone In The Night) oder typische UFO-Nummern, die auf Refrain setzen, aber nicht den Bekanntheitsgrad von Rock Bottom haben (Young Blood, Money Money) sind auf No Place To Run zu finden. Die Rockballade nennt sich Take It Or Leave It, bei der das Keyboard deutlich mehr Raum bekommt. Gefühlt lösen sich UFO aus dem Rock-Korsett eines Michal Schenkers und werden vielfältiger mit dem Blick in Richtung NWoBHM, ohne die bisherige Fanbase zu vernachlässigen.

Zum Re-Release gehört eine Live-Aufnahme aus dem Jahr 1980, auf der jedoch nur Mystery Train und Lettin’ Go von der No Place To Run zu hören sind. Dazu gibt es ein Best-of von allen bekannten Tracks der 70er-Jahre, die mit Chapman an der Gitarre anders klingen als mit Schenker auf vorherigen Livealben. Schade ist, dass es nur zwei Stücke von der No Place To Run zu hören gibt.