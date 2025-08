New World Depression: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „Carnage“

New World Depression haben ihr Lyric-Video zu Carnage veröffentlicht, das als zweite Single aus dem kommenden neuen Album Abysmal Void dient. Das siebte Album der deutschen Death Metal-Veteranen ist für den 19. September 2025 angekündigt. Seht euch das Video hier an:

New World Depression erwecken die wütenden Geister von Erde und Meer mit ihrem siebten Studioalbum Abysmal Void. Die zehn Songs des Albums repräsentieren jeweils ein Kapitel, das mit einem oder mehreren menschlichen Versagen wie Illusion, Gier, Zerstörung und Krieg gefüllt ist.

Die deutschen Death Metal-Veteranen liefern eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem aktuellen Zustand der Welt – brutal, ungeschönt und gnadenlos. Abysmal Void setzt die düstere thematische Reise fort, die 2020 mit Descent begann und sich in dem neuesten Album Interment Of Sins (2023) weiterentwickelte. In einem Morast aus Schuld und Ruin, den die Menschheit selbst geschaffen hat, starrt sie nun in den Abysmal Void, wo nichts als Dunkelheit und Verfall bleibt.

Musikalisch bleiben New World Depression auf Kurs und treu ihren Old School Death Metal-Wurzeln, doch Abysmal Void erhielt eine gesunde Dosis mehr Groove, mehr Atmosphäre und mehr Tiefe. Der Soundtüftler Jörg Uken hat das Album in seinem renommierten Soundlodge Studio in Ostfriesland, das in Death Metal-Kreisen und darüber hinaus einen ausgezeichneten Ruf genießt, zur Perfektion verfeinert.

New World Depression – Tracklist:

1. The Vault

2. Book Of Trophies

3. Spoils Of War

4. Blind Eyes

5. Marching On Our Graves

6. Burning Down

7. Grenadier

8. Expect No Mercy

9. Carnage

10. Moonbound Hunger

Recording, Mixing & Mastering: Jörg Uken im Soundlodge Studio, Rhauderfehn

Cover-Artwork: Juan Castellano

Layout: New World Depression

Abysmal Void wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein wird. Fans können sich auf eine Jewelcase CD, eine limitierte transparente orange und marmorierte Vinyl-LP sowie eine schwarze Vinyl-LP freuen. Darüber hinaus wird es eine transparente Kristall- und rot marmorierte Vinyl-LP (exklusiv bei Fucking Kill Records) geben erhältlich ist.

New World Depression führen die Menschheit an den Rand des Abgrunds mit all der musikalischen Expertise, die sie aus vielen Jahren Erfahrung sowohl live als auch im Studio gewonnen haben. Man sollte sich nur daran erinnern, dass, wenn man genau hinhört beim brutalen Death Metal-Inferno von Abysmal Void, der Abgrund vielleicht auch auf einen aufmerksam werden könnte!

New World Depression – Live-Shows:

19 Sep 2025 Saarbrücken (DE) Garage +Benediction

20 Sep 2025 Villingen (DE) Klosterhof, Black Forest Fest VIII

Mehr Informationen zu New World Depression und weiteren Live-Terminen findet ihr hier:

New World Depression online:

www.facebook.com/newworlddepression

www.instagram.com/newworlddepressionband