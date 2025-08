Deez Nuts am 31.07.2025 im Café Central, Weinheim

Event: European Summer 2025

Bands: Deez Nuts, Cro-Mags

Ort: Café Central, Weinheim

Datum 31.07.2025

Genre: Hardcore, Rapcore

Link: https://cafecentral.de/

Relativ spontan habe ich mich dazu entschlossen, Deez Nuts bei ihrem Stopp im Café Central zu besuchen. Die Band begleitet mich schon etliche Jahre und ihre Musik lief häufig in unseren Camps auf den unterschiedlichsten Festivals. Somit verbinde ich mit ihnen immer eine gute Zeit und jede Menge Erinnerungen. Mein letztes Konzert der Australier ist nun auch schon wieder ein Weilchen her, da bin ich doch dann ganz froh, morgen frei zu haben, um dem Central mal wieder einen Besuch abzustatten. Als ich in Weinheim eintreffe, hat der Einlass schon begonnen. Viele Besucher sind allerdings noch nicht da. Hier merkt man, dass die Festivalsaison gerade in vollem Gange ist und auch hier aus der Region viele Genrefans nach Wacken oder Roitzschjora gepilgert sind. Dennoch füllt sich der Saal des Central stetig und auch wenn es sicherlich noch einige Tickets an der Abendkasse gegeben hätte, dürfte sich der Abend für die Veranstalter lohnen. Das liegt unter anderem bestimmt auch daran, dass Deez Nuts heute nicht alleine auf der Bühne stehen. Mit Harley Flanagan und seinen Cro-Mags bekommen die Hardcore-Fans ein wahres Urgestein der NYHC-Szene als I-Tüpfelchen serviert.

Als kurz nach 19 Uhr das Trompetenintro von DTDFL4EVA erklingt, ist noch ausreichend Platz vor der Bühne, was sich allerdings schnell ändert. Voll ist das Central zwar bei weitem nicht, doch auf der Tanzfläche haben sich einige Fans eingefunden. JJ gibt sich gut gelaunt und so hauen Deez Nuts einen Song nach dem anderen raus. Auf Shot After Shot folgt You Got Me Fucked Up. Mit ICU gibt es den ersten neuen Song zu hören, welcher ebenso großen Anklang bei den Fans findet, wie die älteren Stücke. Crooked Smile und Stay True motivieren dann einige Fans der ersten Reihe zu ein paar Singalongs mit dem sympathischen Frontmann, dennoch wirkt das Publikum etwas verhalten. Das bin ich von Hardcore-Shows ohne Barrikade anders gewohnt. Doch spätestens bei Tonight We’re Gonna Party scheint die Zurückhaltung der Fans etwas gebrochen und die Tanzfläche verwandelt sich in einen kleinen, aber feinen Moshpit.

Die Hits kommen Schlag auf Schlag, Ansagen hält man bewusst kurz. Ich kann mich noch an alkoholgetränkte Zeiten erinnern, da wurde JJ mit dem Reden gar nicht mehr fertig. Doch seit der Frontmann dem Alkohol entsagt, habe ich das Gefühl, tut das nicht nur dem Herrn am Mikrofon gut, sondern auch dem Fluss der Shows. Mit Singalong und Band Of Brothers halten Deez Nuts an den Mitsingpassagen fest, was immer mehr Gäste zur Teilnahme animiert. So langsam bewegt sich das Konzert in Richtung Zielgerade. Binge und Your Mother Should’ve Swallowed You bilden zusammen mit Kill This Shit, einer weiteren neuen Single, die Zugabe, welche mit Face This on My Own beendet wird. Der Song ruft noch mal einige Chöre aufs Parkett und hinterlässt bei mir einen Ohrwurm, der noch die ganze Heimfahrt anhält.

Man kann definitiv schlechter in ein verlängertes Wochenende starten! 😉