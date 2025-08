Goad: enthüllen Cover und Details zum kommenden Album „Dusketha“

Goad haben ihr neues Album Dusketha angekündigt, das eine Dämmerungsreise darstellt, die von der Seele der Band, Maurilio Rossi, komponiert wurde. Inspiriert von den großen Stimmen der anglo-amerikanischen Poesie, darunter Keats, Poe, Lovecraft, Masters und Graham, wird das Album am 10. Oktober als Doppel-CD und im digitalen Format von My Kingdom Music veröffentlicht. Heute wird das Cover des Albums enthüllt, ein originales Kunstwerk von Maurilio Rossi selbst.

Dusketha wird 18 Titel enthalten und bietet fast zwei Stunden pure Kunst, die ständig zwischen Traum, Magie, Poesie und einzigartigen Melodien balanciert. Die Musik kombiniert Live-Aufnahmen mit klassischen Studio-Produktionen, die mit elektrischen und akustischen Instrumenten gespielt wurden. Alle Aufnahmen wurden auf analoges Band übertragen und anschließend digitalisiert, um Wärme und Tiefe im Klang wiederherzustellen, dank der meisterhaften Arbeit von Max Cirone.

Dusketha ist die Stimme der Schatten, die denken, der Atem verlorener Gedichte, jede Note ein Fragment der Ewigkeit, und das analoge Band bewahrt seine Magie.

Dusketha – Trackliste:

Disc 1

1. Yes It Was Love (Message From A Cathedral)

2. One Of These Days (Is There Still Day)

3. Alone Man In Empty Room

4. Poor Skull (Reverend Brothers)

5. Daisy‘ Rock

6. To An After Time My Harmonies

7. And Still We’ll Dance Into The Light Of Heaven

8. My Feet In The Breaking Wave Sundown

9. Give It Not A Tear

Disc 2

1. Stop And Consider Life Is But A Day

2. While I Kiss To The Melody (Night Sleepy Eyes)

3. Hush My Love (Lullaby For A Woman)

4. The Speed Of My Nightmares

5. Let Out Song

6. Finally Remembering I’m Dead

7. Garden With Spectral Gleams

8. Foxsteps On My Nylon Guitar

9. The Woodkeeper, A Collar Of Red (Bonustrack)

Maurilio hat uns Einblicke in den kreativen Prozess gegeben, der zur Entstehung seines neuen Werkes Dusketha führte. Er beschreibt das Album als eine Art klangliches Ritual zwischen Poesie und Schatten, das den Klang eines inneren Zwielichts verkörpert, in dem Poesie mit unkonventionellen Harmonien und manchmal visionären Arrangements verschmilzt.

Die ursprüngliche Idee für dieses Album ist das Ergebnis einer Reise, die 1993 begann. Mit Dusketha wollte Maurilio den Texten von John Keats, Edgar Lee Masters, H.P. Lovecraft, E.A. Poe, Jorie Graham und anderen einen Klang verleihen. Dabei suchte er nach einem warmen, lebendigen Sound. Nach verschiedenen Experimenten, unterstützt von Max Cirone und dessen umfangreicher Erfahrung, kamen sie zu dem Schluss, dass sie zu „alten“ Instrumenten und Produktionsmethoden zurückkehren mussten. Maurilio gesteht, dass das Ergebnis überraschend war und ist überzeugt, dass jeder, der es hört, in eine tiefe und immersive Erfahrung eintauchen wird, wie sie selten vorkommt.

Goad online:

https://www.facebook.com/MaurilioRossiGoad