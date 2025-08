Sowulo: neue Single „Sōl Ond Māni“ vom kommenden Album veröffentlicht

Faber Horbach hat in den letzten 15 Jahren unsere Verbindung zur Sonne durch die Musik von Sowulo erforscht, doch sein bevorstehendes Konzeptalbum begibt sich auf eine Reise in die Dunkelheit. Die neue Single von NIHT ist ein mythopoetisches Klagelied, das während der Trauer um den Verlust seines Vaters und Stiefvaters geschrieben wurde. Inspiriert von der nordischen Kosmologie thematisiert Sōl Ond Māni den Verlust von Licht und Leben, indem ein gebrochenes Instrument verwendet wird, um dem Tod eine Stimme zu verleihen.

Das Video zu Sōl Ond Māni kann auf dem YouTube-Kanal von Sowulo angesehen werden:

Das Musikvideo zu Sōl Ond Māni wurde von Vincent de Fallois gefilmt und inszeniert, während die Farbkorrektur von Micky Huijsmans übernommen wurde.

Die neue Single Sōl Ond Māni von Sowulo schöpft Inspiration aus der skandinavischen Mythologie. Unterlegt von einem langsamen, dröhnenden Schlagzeug, das von traditionellen Instrumenten wie dem Carnyx und der Tagelharpa begleitet wird, erzählen die klagenden Vocals die Geschichte von der Sonne und dem Mond, die von zwei mythologischen Wölfen bis zum Ragnarök verfolgt werden. Der Song bewegt sich von geflüsterten Beschwörungen zu einem wilden Heulen und entfaltet sich in einem Raum, in dem Mythos, Erinnerung und Trauer miteinander verschmelzen.

Horbach erklärt: „The wolves will catch the sun and moon when that fated time comes and their light will spill like blood until there will be no light left.“ Er fügt hinzu: „This will leave the world in fimbulwinter, when only darkness and conflict remains.“

Im vergangenen Jahr verlor Horbach sowohl seinen Vater als auch seinen Stiefvater. Ihre Abwesenheit hallt durch Sōl Ond Māni wider, insbesondere durch die sägenden Saiten einer beschädigten Nyckelharpa. Dieses geigenähnliche Instrument fiel versehentlich während eines Live-Auftritts von Sowulo zu Boden. Horbach sagt weiter: „Writing this song became a way to give the death of this instrument a voice. To let it sing through its brokenness and turn that into something meaningful.“

NIHT – Trackliste:

1. Niwe Mōna

2. Seolfren Sicol

3. Āsteorfan

4. Sōl ond Māni

5. Full Mōna

6. Miċele Steorran

7. Mōnaþblōd

8. Nihtēagan

9. Carnyx

10. Eald Mōna

11. Swefnian

12. Heolstor Sċeadu

13. Genihtian

NIHT erscheint am 29. August bei Season Of Mist.

Recording: in den Lil’ Heaven Studios, Arnhem, The Netherlands

Produktion: Faber Horbach

Recording: Faber Horbach & Alain Kalender

Mixing: Fieke van den Hurk & Marie de Koning im DearWorld Studio und Studio MDK

Mastering: Erwin Maas bei eMastering

Album & Artwork: Faber Horbach

Strichzeichnungen und Grafik-Design: Micky Huijsmans

Grafik-Design: Travis Smith

Fotografie: Sannamari Sallmén & Aldwin Lehr

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– CD Digipak

– 2×12” Vinyl Gatefold – Black

– 2×12” Coloured Vinyl Gatefold – Surprise Colour, Fully Recycled Vinyl

– 2×12” Coloured Vinyl Gatefold – Black & White Marbled

Sowulo Besetzung:

Faber Horbach | Gesang, Kehlkopfgesang, Nyckelharpa, Carnyx, irische Bouzouki, Percussion, Synthesizer & VST

Micky Huijsmans | Gesang

Chloe Bakker | Keltische Triplett-Harfe

Maria Angeles Chaparro Fuentes | Viola

Rikke Linssen | Violine

Heleen de Jonge | Cello

Tessa van Genderen | Carnyx, Bukkehorn, Blowhorns

Bart van den Brink | Taglharpa

Tim Elfring | Kleine Percussion

