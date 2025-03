Ho99o9: unterschreiben bei Last Gang Records

Das Hip-Hop/Punk/Metal-Duo Ho99o9 hat eine globale Partnerschaft mit Last Gang Records der MNRK Music Group unterzeichnet. Die unnachahmliche Gruppe, bestehend aus theOGM und Yeti Bones, wird im Frühjahr 2025 neue Musik veröffentlichen.

Chris Moncada, COO von MNRK, sagt: „There is no group on earth like Ho99o9. Their unique mix of style, melody, chaos, and danger make them a bonafide musical unicorn, and I am beyond excited to welcome them to Last Gang. We are all humbled for the opportunity to play a part in bringing them to the next level.”

Ho99o9 fügen hinzu: „We’re incredibly excited to partner Ho99o9 & 999 Deathkult with Last Gang as we embark on this next chapter of our journey and growth. It’s rare and inspiring to have found a partner who not only supports but embraces our art in its many manifestations. Their passion for authentic artistry and forward-thinking vision align perfectly with what we stand for. We can’t wait to share what we’ve been creating with the world.“

Ho99o9 hat vor ein paar Wochen eine Colors-Session veröffentlicht, um die Veröffentlichung neuer Musik vorzubereiten. Seht euch das Video dazu hier an:

Ho99o9 arbeitet derzeit an neuer Musik, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Ho99o9 (sprich: Horror) ist eine klangliche Abrissbirne, die digitalen Hardcore, Punk und von Trap inspirierten Grime mit Industrial, Metal und Noise verbindet. Roh. Unerbittlich. Kompromisslos.

Ho99o9 entstand 2012 aus dem Untergrund von New Jersey und machte sich mit einem mittlerweile legendären Guerilla-Auftritt beim AfroPunk Festival in Brooklyn einen Namen. Im Jahr 2014 zogen sie nach Los Angeles um und wurden zu einer störenden Kraft in der Underground-Szene der Stadt. Die New York Times nannte sie „An All-Out Barrage“, während Kerrang! sie als „eine der einzigartigsten und klanglich bedrohlichsten Bands der heutigen Welt“ bezeichnete.

Ihre weltweite Tour-Geschichte liest sich wie ein Kriegspfad, auf dem sie die Bühnen mit Ikonen aller Genres teilen – Korn, The Prodigy, Slipknot, Cypress Hill, Rob Zombie, Ministry, Denzel Curry, Ghostface Killah, Lil Uzi Vert und The Dillinger Escape Plan. Ob sie sich durch das Chaos des Berghain und des Boiler Room wühlen oder das Museum für zeitgenössische Kunst stürmen, ob sie in den Circle Pits des Hellfestes oder auf der polierten Bühne des Rolling Loud auftreten, Ho99o9 lassen sich nicht in eine Schublade stecken.

Ihr genreübergreifender, kulturübergreifender Sound hat ein Who’s Who an Kollaborateuren angezogen – Corey Taylor von Slipknot, The Prodigy, JpegMafia, Bun B, Ghostemane, Clipping, Health, 3Teeth, Pink Siifu, N8Noface und viele mehr. Sogar Jack Black und Eric Andre wurden in das Ho99o9-Universum gezogen.

Mit einem umfangreichen und sich ständig weiterentwickelnden Katalog haben Ho99o9 ein Vermächtnis des Klangchaos geschaffen. Ihre frühen EPs – Mutant Freax (2014) und Horrors Of 1999 (2015) – legten den Grundstein für ihre explosive Mischung aus Punk, Rap und Noise. Ihr Debütalbum United States Of Horror (2017) war ein dystopisches Manifest, das rohe politische Energie mit industriell angehauchtem Punk und Hip-Hop verband. Darauf folgte Cyber Cop [Unauthorized MP3.] (2018), ein Cyberpunk-lastiges Mixtape, das ihren Sound in glitchiges, verzerrtes Neuland führte.

Im Jahr 2022 veröffentlichten sie Skin, ihr bisher raffiniertestes und unerbittlichstes Projekt, das Hardcore, Metal und Rap mit ungefilterter Aggression verbindet. Neben ihren Alben haben Ho99o9 eine ganze Reihe von Singles und Kollaborationen veröffentlicht, die ihren Platz an der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Musikrichtungen weiter festigen.

Ho99o9 machen nicht einfach nur Musik, sie gestalten die Grenzen von Sound und Kultur neu.

