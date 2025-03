Rat Boy – Suburbia Calling

Rat Boy, bürgerlich Jordan Cardy, meldete sich am 04.10.2024 mit seinem fünften Studioalbum Suburbia Calling zurück. Die 13 Songs umfassende Platte erschien über Hellcat Records / Indigo und erstreckt sich über eine Laufzeit von 43 Minuten. Musikalisch verbindet das Werk die für Rat Boy typische Mischung aus Punkrock und Hip-Hop mit deutlichen Einflüssen aus Ska und Britpop. Ursprünglich als Soloprojekt gestartet, entwickelte sich Rat Boy seit 2019 zunehmend zu einer Band. Die langjährigen Tourmusiker Liam Haygarth (Bass), Harry Todd (Gitarre) und Noah Booth (Schlagzeug) wurden fester Bestandteil des Projekts, sodass 2023 die Entscheidung fiel, Rat Boy offiziell als Band weiterzuführen. Suburbia Calling markiert das erste Album in dieser neuen Besetzung und setzt die energiegeladene Klangästhetik fort, die Cardy bereits 2016 als aufstrebenden Newcomer bekannt machte.

Die Palette, die Rat Boy bedienen, ist recht breit. Die Hip-Hop-Elemente schmelzen wie die Eisberge in der Antarktis, und was dann zum Vorschein kommt, ist ein britischer Pop-Punkrock, der am Mainstream kratzt und mit den Ska-Passagen für harmonische Melodiebögen sorgt. The Offspring lassen hier und da in dem ansonsten recht eigenständigen Werk grüßen. Rat Boy funktioniert auch als feste Band und kann mit Suburbia Calling durchaus punkten. In einem dennoch höhepunktarmen Longplayer arbeiten sich die Künstler zusammen mit Jordan Cardy durch ein gutes wie vielseitiges Album, in dem nur der ganz große Hit ausbleibt. Wer gerne mal über den Tellerrand blicken möchte, um seinen Geschmack auf diesen lockeren, mainstreamnahen Sound anzutesten, ist herzlich willkommen. Die Vocals von Jordan Cardy haben eine angenehme Gesangsfarbe, das Songwriting weist viele Genremerkmale auf und kann eigene Gedanken in den Kompositionen einfließen lassen.

