Djerv: veröffentlichen Titelsong zum neuen Action Game „Reignbreaker“

Sie haben bereits mit einigen der größten Gaming-Companys der Welt kollaboriert, waren für die Norwegischen Grammys und die Norwegian Music Publishing Awards nominiert … Jetzt machen Djerv sich daran, die Gaming-Welt ein weiteres Mal musikalisch zu erobern. Nun veröffentlichte die Band Reignbreaker – ein Track voll roher Kraft, geschrieben für das gleichnamige neue Action-Game, das in Kürze erscheinen wird. Damit setzen Djerv nicht nur auf Anhieb die Messlatte für 2025 erscheinende Soundtracks hoch, sondern festigen zugleich ihre Stellung als einer von Norwegens aufregendsten Musik-Exporten und ihre führende Rolle im Hinblick auf Crossovers der Welten von Musik und Gaming.

Djerv sind dafür bekannt, intensiven Rock, Metal und Gaming-Kultur auf eigenständige Art und Weise zu verknüpfen und zogen so international Aufmerksamkeit auf sich. Mit früheren Kollabo-Tracks wie dem ikonischen Get Jinxed (League Of Legends), The Redhood (Nikke: Goddess Of Victory) und Rebel Heart (Arcane: Staffel 2) hinterließen sie bereits starke Duftmarken im Gaming-Kosmos. Das führte erst kürzlich zu Nominierungen für die Norwegian Grammys (Spellemannprisen) 2025 in der Kategorie „International Success of the Year“ sowie als „Sync of the Year“ bei den Norwegian Music Publishing Awards 2025.

Auf Reignbreaker kommen Metal, Agnete Kjølsruds unverkennbare Vocals und treibende Rhythmen mit einer kompromisslosen Melodie zusammen, die das rebellische, anti-autoritäre Theme des titelgebenden Spiels aufgreift.

„With this track, we wanted to try something new. It has a different vibe – almost like a march, something we’ve never done before. We’ve slowed down the tempo, but the energy is still intense“, so Agnete. „It’s about channeling the power and drive needed when you’re ready to tear down the system.“

Reignbreaker, geschaffen vom deutschen Gaming-Entwickler Studio Fizbin, ist die rebellische Antwort auf zunehmenden Autoritarismus. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Clef, einer Kindersoldatin, die sich aus dem Joch eines unterdrückerischen Regimes befreit hat, um fortan als anarchistische Rebellin dagegen anzukämpfen. Aus den gotischen Tiefen des Realms der Queen muss Clef sich durch Legionen von mittelalterlichen High-Tech-Maschinen kämpfen, Festungen der Elite ausrauben und das System zu Fall bringen.

Alexander Pieper, Kopf von Studio Fizbin, erklärt, warum Djerv die perfekte Wahl für den Titelsong des Spiels waren: „Music has always been a big part of my identity, ever since I played in punk bands in the 2000s. When designing Reignbreaker, we wanted it to feel like playing through an album like ‚Battle of Los Angeles‘ by Rage Against The Machine – raw, rebellious, and full of energy. Punk isn’t just about identity or graffiti; music is the core. Djerv was the perfect band to create a title track that captures that spirit. When we heard their work on League Of Legends and Arcane, we knew they were the right choice, and they totally nailed it!“

Join the Rebellion!

Reignbreaker erscheint am 18. März für PC.

Auf Steam kann man das Spiel bereits vormerken. Fans können sich außerdem der Community auf Bluesky, TikTok, Threads, Instagram und Twitch anschließen, um der Reise zum Release bezuwohnen.

Einen Vorgeschmack auf die kommende Rebellion liefert heute erst einmal Djervs Reignbreaker, der ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen zum Hören bereitsteht. Egal ob in der Gaming-Welt oder im echten Leben – der Soundtrack to tear down the system!

Über Djerv:

Djerv erschienen 2011 auf der Bildfläche der internationalen Rock- und Metalszene mit einem Debütalbum, dass noch heute beeindruckt. Aufgenommen mit Engineer Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames) und gemischt von Matt Hyde (Deftones, No Doubt) erhielt das Album hervorragende Kritiken. Metal Hammer UK schrieb etwa: „Agnete Kjølsrud’s the star of the show, her vocals could take paint off your dad’s car!“

Auch dank der Singles Headstone und Madman war ihnen auf Anhieb Erfolg beschienen, auch in den Charts. Darüber hinaus eilte der Band schon bald ein Ruf für ihre herausragenden Live-Performances voraus.

2014 streckten Djerv ihre Fühler erstmals in Richtung der Gaming-Welt aus, mit dem für League Of Legends konzipierten viralen Hit Get Jinxed, der maßgeblich dazu beitrug, die heute ikonische Figure Jinx zu prägen. Der Song steht mittlerweile bei über 140 Millionen YouTube-Views und mehr als 120 Millionen Spotify-Streams. Im Herbst 2024 kollaborierten Djerv erneut mit Riot Games, im Zuge der zweiten Staffel von Arcane. Djervs Rebel Heart ist Teil des offiziellen Soundtracks von Arcane Season 2, neben weiteren Beiträgen von international bekannten Acts wie Stray Kids, Tom Morello, Mike Shinoda & Emily Armstrong, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Ashnikko, Marcus King, Young Miko, Woodkid und Stromae.