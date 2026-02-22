Vreid mit Djerv und Jackass-Ikone Chris Pontius: schaut das irre Musikvideo zu „Loving The Dead“

Ein zufälliges Treffen, geteilte Faszination für die dunkleren Ecken von Kunst und Kultur sowie die Bereitschaft, Grenzen zu verschieben: All das sorgte dafür, dass Loving The Dead entstehen konnte – eine einzigartige Kollaboration, die wohl kaum jemand in der Metalwelt erwartet hätte. Jackass-Ikone Chris Pontius taucht im Musikvideo zu Loving The Dead, der neuen Kollabo-Single von Vreid und Djerv, in ein düsteres, surreales Metal-Universum ein.

Gedreht von Ulvar Gansum in einer Kirche in Oslo, verschwimmt bei Loving The Dead die Grenze zwischen Musikvideo und Psycho-Kurzfilm. Der Song stellt einen weiteren Vorgeschmack auf Vreids kommendes Album The Skies Turn Black dar, das am 6. März 2026 erscheinen wird. Der rohe, atmosphärische Sound der Band trifft dabei auf die unheimliche Intensität von Sängerin und Co-Writerin Agnete Kjølsrud (Djerv), die auch für ihr Mitwirken an der Erfolgsserie Arcane bekannt wurde und früher u.a. schon mit Dimmu Borgir und Hans Zimmer arbeitete.

Anders als herkömmliche Gastauftritte fühlt sich die Zusammenarbeit für Loving The Dead eher an wie ein gemeinsamer Abstieg ins Reich der Schatten.

Inspiriert von Vreids und Djervs geteilter Faszination vom Schaffen David Lynchs, bietet der Song Raum für die eigene Interpretation der Hörer:innen.

“We wanted to create something cinematic and unexpected”, sagt Vreids Jarle Kvåle. “Not just a performance video, but a visual journey.”

Durch Pontius‘ Auftreten entsteht ein ungewöhnliches, aber passendes Crossover. Bekannt für seinen chaotischen Humor, bringt er dennoch zugleich Verletzlichkeit und Unbehaglichkeit in seine Rolle und kreiert so einen Kontrast sowohl zu seiner öffentlich bekannten Persona als auch zum ritualistischen Setting.

“It didn’t feel strange at all”, sagt Pontius. “It felt natural.”

Die Band beschreibt die Entstehung von The Skies Turn Black als den forderndsten, aber auch bereicherndsten Prozess ihrer Geschichte. Nach anfänglicher Inspiration folgte eine schwierige Phase, wo Kommunikation und Richtung stockte. Dank hartnäckiger Arbeit und frischer Kalibrierung schuf die Band letztlich aber dennoch elf Songs, die nun sowohl die unternommene Anstrengung als auch künstlerische Erneuerung reflektieren.

Fünf Jahre nach ihrem vorherigen Album stehen Vreid nun stolz hinter ihrem neuen Material. Sie betonen die Stärke des Songwritings, die gemeinsam mit Anders Nordengen geformte Produktion und das handgefertigte Artwork von Kim Holm, der erst kürzlich in einer sehenswerten arte Tracks-Dokumentation porträtiert wurde. The Skies Turn Black markiert eine bedeutungsvolle Weiterentwicklung in der Karriere Vreids und ist sicher eins ihrer bisher ausgefeiltesten Werke.

The Skies Turn Black erscheint am 6. März 2026. Wenig später werden Vreid das neue Material bereits auf europäische Bühnen bringen und sich Hypocrisy, Abbath und Vomitory für eine ausgedehnte Tour anschließen. Der Album-Vorverkauf hat bereits begonnen.

Tour 2026:

02.04 – Astra – Berlin – Germany

03.04 – Amager Bio – Copenhagen – Denmark

04.04 – Trädgarn – Gothenburg – Sweden

05.04 – Fryshuset Arenan – Stockholm – Sweden

07.04 – Tavastia – Helsinki – Finland

08.04 – Spelet – Riga – Latvia

09.04 – B90 – Gdansk – Poland

10.04 – Sono Centrum – Brno – Czech Republic

11.04 – Ragnaroek Festival – Lichtenfels – Germany

12.04 – Majestic Music Club – Bratislava – Slovakia

14.04 – Joy Station – Sofia – Bulgaria

15.04 – Arenele Romane – Bucharest – Romania

17.04 – Cvetlicarna d.o.o. – Ljubljana – Slovenia

18.04 – Metal Franconia – Geiselwind – Germany

19.04 – Z7 Konzertfabrik – Pratteln – Switzerland

21.04 – Gruenspan – Hamburg – Germany

22.04 – LKA Longhorn – Stuttgart – Germany

23.04 – Essigfabrik – Cologne – Germany

24.04 – Felsenkeller – Ballsaal – Leipzig – Germany

25.04 – Backstage – Munich – Germany

26.04 – Stadsgehoorzaal – Leiden – Netherlands

28.04 – Trix – Antwerp – Belgium

29.04 – La Machine du Moulin Rouge – Paris – France

01.05 – Manchester Academy 2 – Manchester – England

02.05 – Incineration Festival – London – England