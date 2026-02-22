Vreid mit Djerv und Jackass-Ikone Chris Pontius: schaut das irre Musikvideo zu „Loving The Dead“

Ein zufälliges Treffen, geteilte Faszination für die dunkleren Ecken von Kunst und Kultur sowie die Bereitschaft, Grenzen zu verschieben: All das sorgte dafür, dass Loving The Dead entstehen konnte – eine einzigartige Kollaboration, die wohl kaum jemand in der Metalwelt erwartet hätte. Jackass-Ikone Chris Pontius taucht im Musikvideo zu Loving The Dead, der neuen Kollabo-Single von Vreid und Djerv, in ein düsteres, surreales Metal-Universum ein.
Gedreht von Ulvar Gansum in einer Kirche in Oslo, verschwimmt bei Loving The Dead die Grenze zwischen Musikvideo und Psycho-Kurzfilm. Der Song stellt einen weiteren Vorgeschmack auf Vreids kommendes Album The Skies Turn Black dar, das am 6. März 2026 erscheinen wird. Der rohe, atmosphärische Sound der Band trifft dabei auf die unheimliche Intensität von Sängerin und Co-Writerin Agnete Kjølsrud (Djerv), die auch für ihr Mitwirken an der Erfolgsserie Arcane bekannt wurde und früher u.a. schon mit Dimmu Borgir und Hans Zimmer arbeitete.
Anders als herkömmliche Gastauftritte fühlt sich die Zusammenarbeit für Loving The Dead eher an wie ein gemeinsamer Abstieg ins Reich der Schatten.
Inspiriert von Vreids und Djervs geteilter Faszination vom Schaffen David Lynchs, bietet der Song Raum für die eigene Interpretation der Hörer:innen.
“We wanted to create something cinematic and unexpected”, sagt Vreids Jarle Kvåle. “Not just a performance video, but a visual journey.”
Durch Pontius‘ Auftreten entsteht ein ungewöhnliches, aber passendes Crossover. Bekannt für seinen chaotischen Humor, bringt er dennoch zugleich Verletzlichkeit und Unbehaglichkeit in seine Rolle und kreiert so einen Kontrast sowohl zu seiner öffentlich bekannten Persona als auch zum ritualistischen Setting.
“It didn’t feel strange at all”, sagt Pontius. “It felt natural.”
Die Band beschreibt die Entstehung von The Skies Turn Black als den forderndsten, aber auch bereicherndsten Prozess ihrer Geschichte. Nach anfänglicher Inspiration folgte eine schwierige Phase, wo Kommunikation und Richtung stockte. Dank hartnäckiger Arbeit und frischer Kalibrierung schuf die Band letztlich aber dennoch elf Songs, die nun sowohl die unternommene Anstrengung als auch künstlerische Erneuerung reflektieren.
Fünf Jahre nach ihrem vorherigen Album stehen Vreid nun stolz hinter ihrem neuen Material. Sie betonen die Stärke des Songwritings, die gemeinsam mit Anders Nordengen geformte Produktion und das handgefertigte Artwork von Kim Holm, der erst kürzlich in einer sehenswerten arte Tracks-Dokumentation porträtiert wurde. The Skies Turn Black markiert eine bedeutungsvolle Weiterentwicklung in der Karriere Vreids und ist sicher eins ihrer bisher ausgefeiltesten Werke.
The Skies Turn Black erscheint am 6. März 2026. Wenig später werden Vreid das neue Material bereits auf europäische Bühnen bringen und sich Hypocrisy, Abbath und Vomitory für eine ausgedehnte Tour anschließen. Der Album-Vorverkauf hat bereits begonnen.
Tour 2026:
02.04 – Astra – Berlin – Germany
03.04 – Amager Bio – Copenhagen – Denmark
04.04 – Trädgarn – Gothenburg – Sweden
05.04 – Fryshuset Arenan – Stockholm – Sweden
07.04 – Tavastia – Helsinki – Finland
08.04 – Spelet – Riga – Latvia
09.04 – B90 – Gdansk – Poland
10.04 – Sono Centrum – Brno – Czech Republic
11.04 – Ragnaroek Festival – Lichtenfels – Germany
12.04 – Majestic Music Club – Bratislava – Slovakia
14.04 – Joy Station – Sofia – Bulgaria
15.04 – Arenele Romane – Bucharest – Romania
17.04 – Cvetlicarna d.o.o. – Ljubljana – Slovenia
18.04 – Metal Franconia – Geiselwind – Germany
19.04 – Z7 Konzertfabrik – Pratteln – Switzerland
21.04 – Gruenspan – Hamburg – Germany
22.04 – LKA Longhorn – Stuttgart – Germany
23.04 – Essigfabrik – Cologne – Germany
24.04 – Felsenkeller – Ballsaal – Leipzig – Germany
25.04 – Backstage – Munich – Germany
26.04 – Stadsgehoorzaal – Leiden – Netherlands
28.04 – Trix – Antwerp – Belgium
29.04 – La Machine du Moulin Rouge – Paris – France
01.05 – Manchester Academy 2 – Manchester – England
02.05 – Incineration Festival – London – England