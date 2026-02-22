Smash Into Pieces: veröffentlichen „Hollow“ – neue Single und Musikvideo im Vorfeld des „Melodifestivalen 2026“

Am Freitag veröffentlichte die Band die Single Hollow, ihren Beitrag zum Melodifestivalen 2026. Das dazugehörige Musikvideo feiert Premiere im Rahmen des Finales am 21. Februar in der Malmö Arena.

Nach dem Durchbruch beim Melodifestivalen 2023 mit Six Feet Under, das zu einem der meistgespielten schwedischen Songs des Jahres wurde, und dem Erfolg im Jahr 2024 mit Heroes Are Calling ist die Band nun bereit, ihren einzigartigen Ausdruck in eine neue Ära zu führen.

“Es ist Zeit für den dritten Anlauf. Alles oder nichts. Eurovision oder nichts.” – Smash Into Pieces

Mit über einer Milliarde Streams und einem rasant wachsenden internationalen Publikum zählen Smash Into Pieces heute zu Schwedens erfolgreichsten Rockbands im Ausland. Sie tourten um die Welt und erspielten sich eine treue Fangemeinde in Europa, den USA Australien und Asien – und bewahrten dabei ihren unverwechselbaren visuellen und musikalischen Stil.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat die Band ein cineastisches Rockuniversum entwickelt, angeführt vom maskierten Schlagzeuger APOC – einer Figur, die zentral für die Erzählung und den visuellen Ausdruck der Band geworden ist. Smash Into Pieces vereinen modernen Rock, elektronische Einflüsse und filmisches Storytelling zu Musik, in der Kraft auf Emotion und futuristische Ästhetik trifft.

Mit Hollow erweitert die Band im Rahmen des Melodifestivalen weiterhin die Grenzen dessen, wie moderner Rock klingen und aussehen kann.

„In Hollow geht es darum, wie wir uns in einer digitalisierten Welt verlieren. Verbunden mit der Welt, entfremdet von uns selbst.“ – Benjamin Jennebo, Gitarrist und Songwriter

Hollow bewegt sich zwischen dem Persönlichen und dem Existenziellen und stellt Fragen nach Identität und menschlichem Wert in einem digitalen Zeitalter, in dem das Tempo zunimmt und der Lärm nie verstummt.

Es ist kein Wegweiser, sondern eine Reflexion. Eine Geschichte über das Gefühl, in einer schnelllebigen Welt verloren zu sein – und über den Versuch, den Weg zurück zur Realität zu finden.

Am 16. April starten Smash Into Pieces ihre Europatournee, die sich über April und Mai erstreckt.