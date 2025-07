Smash Into Pieces: haben ihre beue Single „Broken Halo“ am 27.06. veröffentlicht

Die schwedischen Cinematic-Rock-Giganten Smash Into Pieces melden sich zurück mit Broken Halo – einer mitreißenden Hymne, die innere Konflikte, Durchhaltevermögen und Erlösung thematisiert. Verpackt in ihrer unverwechselbaren Mischung aus stadiontauglichen Gitarrenriffs, futuristischen Sounds und purer Emotion. Seht euch das Video hier an:

Nach dem Release ihres aktuellen Albums startet die Band in eine gewaltige Welttournee durch Europa, Asien und die USA – und steht dabei diesen Sommer auf den Bühnen von über 25 der wichtigsten Festivals, darunter Rock Am Ring, Download Festival und Graspop.

Mit Chart-Erfolgen wie Six Feet Under und Heroes Are Calling setzt die Band ihren kometenhaften Aufstieg fort. Ihr postapokalyptisches Image und das cineastische Storytelling – insbesondere im global gefeierten Projekt Arcadia World– machen sie zu einem der einzigartigsten und visionärsten Acts der modernen Rockszene. Smash Into Pieces sind gekommen, um zu bleiben.

„Alles, was zwischen uns und unseren Träumen steht, zerschlagen wir!“ – Smash Into Pieces

Smash Into Pieces online:

Facebook

Instagram