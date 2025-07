Vintersorg: veröffentlichen frühe Alben neu über Hammerheart Records

Hammerheart Records bringt die frühesten Werke von Vintersorg in Form eines limitierten CD-Boxsets mit 500 Exemplaren heraus, das den Titel A Dialogue With The Stars trägt. Dieses Set wird am 26. September veröffentlicht und enthält ein Poster mit erweitertem Artwork sowie einige Überraschungen.

A Dialogue With the Stars umfasst die folgenden Titel, die 2025 von Andreas Vintersorg Hedlund selbst vollständig remastert wurden, um ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten:

Hedniskhjärtad (EP – 1998, nicht einzeln verkauft)

(EP – 1998, nicht einzeln verkauft) Till Fjälls (Album – 1998)

(Album – 1998) Ödemarkens Son (Album – 1999)

(Album – 1999) Cosmic Genesis (Album – 2000)

Die Trackliste zu A Dialogue With The Stars findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Zusätzlich sind im Webshop von Hammerheart Records die Vinyl-Neuauflagen von Till Fjälls und Ödemarkens Son (in drei Farben) sowie die CD-Neuauflagen von Till Fjälls, Ödemarkens Son und Cosmic Genesis, die einzeln verkauft werden, zur Vorbestellung verfügbar.

Das mit Spannung erwartete neue Studioalbum von Vintersorg, Vattenkrafternas Spel, wird ebenfalls am 26. September von Hammerheart Records veröffentlicht.

Die Trackliste zu Vattenkrafternas Spel findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Vintersorg online:

https://www.facebook.com/vintersorganic/

https://www.instagram.com/vintersorgofficial/