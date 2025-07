Lightning Strikes: kündigen Gast-Gitarren-Armada für „The King Is Victorious“ an

Die in Los Angeles, Kalifornien ansässige Heavy-Metal-Band Lightning Strikes hat eine beeindruckende Armada von Gastgitarristen angekündigt, die ihr bevorstehendes zweites Album The King Is Victorious, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll, unterstützen werden.

Der monumentale Titeltrack des Albums, der das 45-köpfige Moscow Symphony Orchestra mitwirkt, wird von Roy Z (Bruce Dickinson, Halford), Rowan Robertson (Dio, Bang Tango), Rob Math (Leatherwolf, Soul Sign), Dario Mollo (Voodoo Hill, Tony Martin), Mark Zavon (Kill Devil Hill, 40 Cycle Hum) und Takehiko ‚Shake‚ Kogure (Red Warriors, Rebecca) bereichert. Zudem wird Michael T. Ross, dessen Credits Aldo Nova, Lita Ford und Angel umfassen, die Keyboards beisteuern. Der Schlagzeuger, Produzent und Mastermind Karpis Maksudian äußert dazu: „Once The King Is Victorious started taking shape and its epic scope became clear, I knew I wanted tons of guitar to reflect the vibe of the song. And there is nothing better to manifest a battle scene than having guitar players chopping heads! I couldn’t be more stoked that my old friends Z, Rob and Dario said yes immediately and I was able to get Rowan, Mark, Shake and Mike as well. These guys are all awesome!“

Der Großteil des Albums wurde von Maksudian, dem japanischen Gitarrenvirtuosen Norifumi Shima (Concerto Moon), dem amerikanischen Bassisten Barry Sparks (MSG, Yngwie Malmsteen) und dem aufstrebenden argentinischen Sänger Mariano Gardella aufgenommen. Auch der Keyboard-Maestro Derek Sherinian (Black Country Communion, Sons Of Apollo), der bereits auf dem Debütalbum der Gruppe zu hören war, wird einen Gastauftritt haben.

Lightning Strikes wurde ursprünglich 1984 gegründet und war die erste Metal-Band mit einer rein armenisch-amerikanischen Besetzung, lange vor der Gründung von System Of A Down. Co-Gründer Maksudian belebt den Namen mit neuer Besetzung ein Vierteljahrhundert nach der ursprünglichen Trennung und nahm das selbstbetitelte Debütalbum von 2016 mit dem brasilianischen Sänger Nando Fernandes (Sinistra, Hangar), dem bereits erwähnten Rob Math und Derek Sherinian sowie dem ehemaligen Black Sabbath-Sänger Tony Martin auf, der die Texte zu Death Valley und 301 AD Sins Of Our Fathers schrieb und sang. Das von Roy Z gemischte Album wurde gut aufgenommen.

