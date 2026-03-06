Stairway To Violet: veröffentlichen neues Video „Holy War“ aus Debütalbum „Invictus“

Die Kamera ist sein ewiger Begleiter, die Musik liegt ihm im Blut: Béla Klentze steht im Scheinwerferlicht, seit er als Elfjähriger einen Tatort drehte und anschließend im Oscar-prämierten Kinofilm Nirgendwo In Afrika mitwirkte. Parallel zu seiner Schauspielausbildung wurde Klentze im Alter von 16 Jahren das Gesicht des Deutschen Disney Channels und spielte in den USA die Hauptrolle in der Sitcom Disney’s Kurze Pause. Es folgten Hauptrollen in mehreren Kino/TV-Filmen und Serien (u. a. Unter Uns, Alles Was Zählt„). Zudem tanzte Klentze in der 11. Staffel der TV-Show Let’s Dance.

Von seinem Vater, dem Jazzmusiker Thorsten Klentze, wurde Béla Klentze die Musik in die Wiege gelegt. 2021 gründete er die Cinematic Rock Band Stairway To Violet mit der Klentze seine vielen Talente zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Die von ihm komponierten Songs und dazugehörigen Videos sind audiovisuelle Reisen durch fantastische Klangwelten – voller Energie und Emotionen. Produktionen wie Save The Planet erregten bereits Aufsehen, nun folgt das Debut-Album Invictus, das orchestralen Rock, elektronische Texturen und die Dramatik klassischer Filmmusik miteinander verbindet.

Es ist der Griff nach den Sternen des Cinematic Rock: Mit ihrem Debütalbum Invictus, das am 29.05.2026 veröffentlicht wird, öffnen Stairway To Violet die Tür zu einer Welt, die voller emotionaler Geschichten, atmosphärischer Sounds und kompromissloser Ehrlichkeit ist. Ein Soundtrack der Extreme, eine stürmische Reise durch die dunkelsten Stunden und hellsten Momente des Lebens. In 13 intensiven Songs (plus zwei exklusiven Piano-Versionen) erzählt Invictus von inneren Kämpfen, von Abgründen und Ekstasen, von Zerbrechlichkeit und dem Mut, aus den Trümmern neu aufzuerstehen. Epische Soundlandschaften treffen dabei auf modernen Rock und Metal. Die kraftvollen Vocals von Bandleader Béla Klentze sind von ästhetischer Tiefe – und gehen doch sofort ins Ohr und unter die Haut.

Der neue Song Holy War kritisiert religiös motivierte Gewalt. Kriege, die aus Hass geführt werden, sind nicht heilig. Wahrer Frieden kommt durch das Kreuz, nicht das Schwert. Gnadenlose Barmherzigkeit und radikale Liebe sind der Weg.

„Die Musik lebt in mir und schreit aus mir heraus“, beschreibt Béla Klentze seine Kompositionen. „Und sie ist ein Spiegelbild meines Lebens“. Der Titel Invictus bedeutet „unbezwungen“ – und das Album wird ihm gerecht. Unerschütterlicher Glaube an sich selbst gegen alle Widerstände, der Wille, immer wieder aufzustehen und ein erlittenes Trauma zu überwinden – dafür stehen Stairway To Violet, jetzt und in Zukunft. Die Reise geht weiter…

Die Erstauflage des Debutalbums Invictus (VÖ 29.05.26 via NoCut Music) als Gold Metallic 2-LP oder Digipak kann man HIER vorbestellen.

Stairway To Violet sind:

Béla Klentze: Composition & Lead Vocals

Arne Rudolf: Screamer

Christoph Weller: Drummer

Patrick Koch: Bass

Marco Buscher: Guitar