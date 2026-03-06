Heaven & Hell: „Breaking Out Of Heaven 2007–2009“ wird am 27.03.2026 über BMG veröffentlicht

Diese definitive Live Version von The Mob Rules, aufgenommen während ihrer historischen Reunion 2007, präsentiert die unbändige Kraft und neue Energie der Heaven & Hell Besetzung. Während das Original von 1981 eine düstere Richtung für die Band einleitete, verleiht dieser Auftritt in der Radio City Music Hall dem Song eine präzise und gewaltige Klangfülle, die nur jahrzehntelange musikalische Chemie hervorbringen kann.

HD-hochskaliertes Video:

Rhino präsentiert Breaking Out Of Heaven 2007–2009, eine neue Sammlung, die sich auf das letzte Kapitel von Ronnie James Dios gefeierter Zeit mit den Mitgliedern von Black Sabbath konzentriert. Mit Tony Iommi, Geezer Butler und Vinny Appice vereint, kehrte die Band unter dem Namen Heaven & Hell Jahrzehnte nach ihrem ursprünglichen Auftritt für einen unerwarteten zweiten Akt auf die Bühne und zurück ins Studio.

Breaking Out Of Heaven 2007–2009 wird ab dem 27.03.2026 als 7LP und 4CD/Blu-ray Boxset erhältlich sein. Beide Ausgaben enthalten ein illustriertes Buch mit neuen Liner Notes von Hugh Gilmour sowie eine Nachbildung eines Tourbooks und Poster.

Das Set folgt auf die Reunion-Phase der Band, beginnend mit ihrem triumphalen New Yorker Auftritt 2007 Live From Radio City Music Hall, gefolgt vom Top-10-Studioalbum The Devil You Know von 2009 und dem Live-Album Neon Nights: 30 Years Of Heaven & Hell – Live at Wacken, das später im selben Jahr in Deutschland aufgenommen wurde.