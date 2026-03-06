Kora Winter: entfesseln „Doom“

Doom von Kora Winter aus Berlin ist ein kompromissloser Metal-Track über das Erstarren gegenüber alltäglicher Gewalt. Betäubt, abgestumpft, aber noch fühlend – so beschreibt die Band das menschliche Empfinden in ihrem Track. Ihre Musik folgt keiner Szene, sondern einer Haltung. Musikalisch wie textlich gilt: Art Imitates Life – Brachialität und Unverblümtheit stehen im Kontrast zu Komplexität und Intimität.

Im begleitenden Musikvideo zeigen Kora Winter die unendliche Spirale emotionaler Verwesung. Doom behandelt lyrisch und visuell das Abstumpfen gegenüber Gewalt und das Gefühl der Machtlosigkeit – gefangen zwischen Algorithmen, die Realität und Fiktion verschwimmen lassen.

Im Januar 2026 hatten sich Kora Winter mit dem Weckruf Hyaluron aus einer zweijährigen Veröffentlichungspause zurückgemeldet und die nächste Stufe ihrer Entwicklung initiiert.

Seit 2014 entwickelten sich Kora Winter über zwei EPs (2015, 2017) und die Alben Bitter (2019) und Gott Segne, Gott Bewahre (2023) von DIY-Newcomern zu einem etablierten Act der deutschen Hardcore/Metal-Szene, mit wachsender Resonanz auch bei genreübergreifendem Publikum, wie Touren mit Mia Morgan, Fleshwater und TSS und Festivalauftritte bei Euroblast oder Forest Jump zeigen.

Kora Winter sind Yuki Bartels (Gitarre), Hakan Halaç (Vocals), Maximilian Zumbansen (Drums) und Karsten Köberich (Bass).

Weitere News findet ihr HIER!