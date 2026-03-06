Tokt: veröffentlicht neue Single „Glasscrow“

Das norwegische Nordic-Metal-Projekt Tokt präsentiert mit Glasscrow eine neue, cineastische Single, die moderne Metal-Produktion mit einer düsteren nordischen Atmosphäre verbindet. Der Song bleibt dem charakteristischen Stil des Projekts treu und kombiniert epische, mitsingbare Melodien mit Einflüssen aus skandinavischer Geschichte und Mythologie.

Inhaltlich behandelt Glasscrow Themen wie Identität, Widerstandskraft und Transformation. Statt auf klassische Fantasy-Klischees zu setzen, erzählt Tokt eine emotionale und atmosphärische Geschichte, die in einer kalten nordischen Landschaft angesiedelt ist.

Musikalisch setzt der Track auf melodische Gitarren, cineastische Percussion und vielschichtige Chöre, wodurch eine Mischung aus nordischen Folk-Elementen und moderner Symphonic-Metal-Energie entsteht.

Weitere News findet ihr HIER!