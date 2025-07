Warkings: veröffentlichen mitreißende Hymne „Hangman’s Night“ mit Dominum

Die Power-Metal-Krieger Warkings veröffentlichen mit der neusten Hymne Hangman’s Night die finale Single aus ihrem kommenden neuen Album Armageddon, das am 04. Juli über Napalm Records erschienen ist! Der eindringliche Track Hangman’s Night sorgt zusätzlich durch den intensiven Gastauftritt von Dr. Dead, Frontmann der Horror-Metal-Band Dominum, für Aufsehen.

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Hangman’s Night an und macht euch bereit, in die Schlachten von Armageddon einzutauchen.

The Crusader kommentiert: „Verraten, überrannt, aber niemals gebrochen – die Templer standen bis zum Ende.“

Hangman’s Night erzählt die Geschichte von einst mächtigen Tempelrittern, die verraten und als Ketzer verurteilt wurden. Im Schein des blutroten Mondes wartet die Gruppe auf den Galgen – nicht mit Angst, sondern mit unnachgiebiger Brüderlichkeit und grimmiger Entschlossenheit. Unterstrichen von scharfen Gitarrenriffs, die von donnernden Drums, unerbittlichen Rhythmen und einem kraftvollen Gothic-Flair durchschnitten werden, zieht der Song den Hörer in den letzten Stand der Gefallenen – werden sie für den Ruhm kämpfen oder die Schlinge umarmen?

Das neue Musikvideo ist pünktlich zur Live-Saison der Band erscheint und die hat es in sich. Neben zahlreichen Festival-Eroberungen feiern die Warkings ihr offizielles Release-Konzert am 05.07 in Aschaffenburg – zusammen mit Hammer King! Doch das ist nicht alles: 2026 werden die Power-Metal-Krieger Warkings mit Visions Of Atlantis im Rahmen der Pirates & Kings-Co-Headliner-Tour durch Europa ziehen. Ein weiteres ruhmreiches Kapitel auf ihrem Siegeszug durch die Metal-Landschaft Europas.

Alle Informationen zu Warkings, ihrem kommenden Album inklusive der gesamten Tourdaten für 2025 / 2026 findet ihr hier: