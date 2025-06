Warkings: veröffentlichen neue Single „Kings Of Ragnarök” + Offizielles Musikvideo

Mit donnerndem Hufschlag und klirrendem Stahl heben die unerschütterlichen Power Metal-Helden Warkings eine neue Hymne aus der Asche der Legenden – Kings Of Ragnarök. Die dritte Singleauskopplung aus dem mit Spannung erwarteten neuen Album Armageddon, das am 4. Juli 2025 über Napalm Records erscheint, vereint unbändige Energie, majestätisches Songwriting und mythologische Wucht.

In Kings Of Ragnarök erheben sich die Warkings zu Klanggewalten der Götter, während mächtige Gitarrenwände, donnernde Drums und triumphale Chöre die Bühne für das letzte Gefecht der nordischen Welt bereiten. Die Band entfesselt ihre volle erzählerische und musikalische Kraft – ein Schlachtruf aus Feuer und Schicksal, geschmiedet für Arenen und Kampfplätze gleichermaßen.

Mit unerschütterlicher Hingabe verweben die Warkings Geschichte, Mythos und Metal zu einer monumentalen Saga. Armageddon kündigt sich bereits jetzt als ein Opus an, das das Erbe der Band mit epochaler Intensität fortführt. Der Untergang mag nahen – aber die Kings Of Ragnarök regieren über den Sturm.

Verpasst nicht die Schlacht um die Bühnen Europas! Wenn die Warkings im Jahr 2026 gemeinsam mit ihren Labelkollegen Visions Of Atlantis zur großen Pirates & Kings Co-Headliner-Tour aufbrechen, wird jede Halle zum Kriegsschauplatz und jedes Konzert zu einer Legende.

Die Warkings über Kings Of Ragnarök: „Wenn die Welt brennt, werden unsere Krieger und Schildmaiden zusammenstehen!“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 haben sich Warkings als feste Größe in der Power-Metal-Welt etabliert. Sie haben die Bühnen bedeutender Festivals erobert, an der Seite von Genre-Größen wie Powerwolf, Hammerfall und Subway To Sally gekämpft und eine treue Gefolgschaft um sich geschart – eine Armee von Fans, die ihre Schlachthymnen auf den größten Bühnen Europas, darunter dem Wacken Open Air, lautstark mitgesungen hat.

Nun kehren die fünf unerschütterlichen Krieger zurück – entschlossen, die Legenden längst vergangener Zeiten in donnernden Power-Metal-Epen neu zu erzählen. Mit an ihrer Seite: die unbezähmbare Zauberin Morgana le Fay, deren Magie die Grenzen zwischen Mythos und Realität verwischt.

Ihr kommendes, fünftes Studioalbum Armageddon ist weit mehr als eine Sammlung von Liedern, es ist eine Reise durch die Geschichte großer Schlachten und gefallener Reiche, durch Momente des Mutes und der Veränderung, in denen Krieger sich gegen das Schicksal selbst erhoben. Mit Armageddon lassen die Warkings die Welt erbeben – eine Hymne an den ewigen Kampf und den unsterblichen Geist des Power Metal.

Warkings kommentieren: „Armageddon ist nicht nur das Ende – es sind die Momente der Geschichte, die die Welt für immer verändert haben. Das Album ist eine Hommage an die Krieger und Schildmaiden, die sich den Schlachten stellten, die ihre Welt prägten.“

Von den Wikingerangriffen auf Lindisfarne in Armageddon über das donnernde Vermächtnis von Genghis Khan bis hin zum tragischen Fall der Tempelritter in Hangman’s Night – Warkings erwecken längst vergessene Kapitel der Geschichte mit lodernder Intensität zum Leben.

Das neue Album verspricht mit hochkarätigen Gästen eine zusätzliche Überraschung: Dominum Hangman’s Night, Orden Ogan Genghis Khan und Subway To Sally Stahl Auf Stahl stellen ihre Waffen in den Dienst der mächtigen Könige. Produziert wurde Armageddon von Felix Heldt, den finalen Schliff in Mix und Mastering lieferte der renommierte Jacob Hansen (Volbeat, Powerwolf, Amaranthe). Gemeinsam mit weiteren Mitstreitern entstanden kraftvolle neue Schlachthymnen: Eike Freese (Dark Age, Lord Of The Lost) verlieh Genghis Khan seine Energie, Jan S. Mischon (Saltatio Mortis) verewigte sich in Varangoi, und Kingdom Come entstand in Zusammenarbeit mit Ken Kängström (Follow The Cypher, Sabaton).

Die Warkings verdeutlichen mit Armageddon, dass Geschichte nicht nur von Herrschern und Eroberern geschrieben wird, sondern von jenen erst geformt wird, die in ihrem Namen kämpften. Wie hat es sich angefühlt seinem eigenen Ende der Welt, seinem persönlichen Ragnarök oder dem Armageddon die Stirn zu bieten? All diesen tapferen Kriegern huldigen die Könige und liefern damit ein weiteres Epos, das in jeder Schlacht den Sieg verkündet!

Armageddon Tracklist:

1. To Lindisfarne…

2. Armageddon

3. Genghis Khan (feat. Orden Ogan)

4. Kingdom Come

5. Morgana’s Incantation

6. Circle Of Witches

7. Kings Of Ragnarök

8. Call To Arms

9. Troops Of Immortality

10. Nightfall

11. Hangman’s Night (Feat. Dominum)

12. Varangoi

13. Here Comes The Rain

14. Stahl Auf Stahl (feat. Subway To Sally)

Armageddon wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

• 2 CD Digipak Tote Bag – inkl. Bonus CD, Flagge, Fotobuch, 5 signierte Karten im Umschlag, 6 Bierdeckel – Napalm Records Mailorder exklusiv (limitiert auf 500 Stück)

• 1 LP Kreuz Weiß/Rot Vinyl – Napalm Records Mailorder exklusiv (limitiert auf 300 Stück)

• 1 LP Black Vinyl

• 2 CD Digipak inkl. Bonus-CD

• 1 CD Digipak

Erlebe Warkings live:

31.05.25 AT – Kufstein / Festung Kufstein

14.06.25 DE – Burg Abenberg / Feuertanz-Festival

19.06.25 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

27.-28.06.25 DE – Härtsfeldsee / Rock am Härtsfeldsee

03.07.25 DE – Ballenstedt / Rockharz

04.07.25 DE – Mühlheim a. d. Ruhr / Castle Rock

05.07.25 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal + Hammer King (Album Release-Show)

10.-12.07.25 AT – Leoben / Area 53 – Festival

11.07.25 DE – Saarbrücken / Powerwolf SB-Open-Air

12.07.25 DE – Balingen / RV Bang-Festival

13.07.25 CZ – Vizovice / Masters of Rock

24.07.25 DE – Bremen / Seebühne

25.07.25 DE – Burg Creuzburg / Burg Creuzburg

30.07.-02.08.25 DE – Wacken / Wacken

06.-09.08.25 ES – Villena/Alicante / Leyendas del Rock

09.08.25 DE – Aach / Lake Constance / Das grosse Treffen

Pirates & Kings Tour 2026 mit Visions Of Atlantis:

05.02.26 CH – Pratteln / Z7

06.02.26 DE – Saarbrücken / Garage

07.02.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

08.02.26 DE – Frankfurt / Batschkapp

10.02.26 UK – Manchester / Academy 2

11.02.26 UK – London / O2 Academy Islington

12.02.26 FR – Paris / Elysée Montmartre

13.02.26 NL – Tilburg / 013 Poppodium

14.02.26 DE – Leipzig / Hellraiser

15.02.26 DE – Berlin / Columbia Theater

16.02.26 PL – Warschau / Proxima

18.02.26 CZ – Zlin / Masters of Rock Cafe

19.02.26 DE – Hannover / Capitol

20.02.26 DE – Hamburg / Markthalle

21.02.26 DE – Geiselwind / Musichall

26.02.26 FR – Lyon / La Rayonne

27.02.26 DE – Stuttgart / Im Wizemann Halle

28.02.26 DE – München / Backstage Werk

05.03.26 HU – Budapest / Barba Negra

06.03.26 AT – Wien / SimmCity

07.03.26 AT – Wörgl / Komma

Warkings sind:

Tribune – War Chant

Crusader – Steelwing

Spartan – War Drums

Viking – Battle Axe

Morgana le Fay – Unholy Evocations