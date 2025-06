Kyuss: Tribute-Album „Spaceship Landing“ kommt im Herbst

Die Fans von Kyuss können sich freuen! In diesem Herbst wird das Witching Buzz Webzine das Album Spaceship Landing: A Tribute To KYUSS veröffentlichen – eine kraftvolle Hommage an die Legenden des Desert Rock!

“Kyuss weren’t just a band — they were the start of a whole sound. Their gritty, heavy desert vibes inspired countless stoner and doom acts, and this tribute is our way of saying thanks!” sagt Spellbinder, der Chefredakteur von Witching Buzz.

Dieses Tribute-Album bietet ein beeindruckendes Line-up, bei dem jede Band ihren eigenen Stempel auf den legendären Sound von Kyuss aufdrückt.

Hier ist die vollständige Trackliste: